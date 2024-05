Wettervorhersage Felanitx: Sonne, leichte Wolken und erfrischender Regen vom 26.05.24 bis 02.06.24

Strahlendes Wetter in Felanitx: Sonnenschein und leichte Bewölkung dominieren die Woche

Die kommende Woche in Felanitx, einer der malerischsten Orte auf Mallorca, verspricht eine angenehme Mischung aus sonnigen Tagen und leichter Bewölkung, mit einem vorübergehenden Hauch von Frische durch leichten Regen. Auf Urlauber und Einheimische warten ideale Bedingungen für vielfältige Aktivitäten im Freien. Wir blicken auf eine Woche, die mit sommerlichen Temperaturen bis zu 26 Grad Celsius einhergeht, jedoch auch Abkühlungen durch erwarteten Niederschlag am Monatsende bringt.

Start in die Woche mit blauem Himmel und angenehmen Brisen

Am Mittwoch, den 26. Mai, verwöhnt uns Felanitx mit klarem Himmel und warmen 26 Grad. Ein sanfter Wind mit etwa 5 km/h wird für eine erfrischende Brise sorgen, während die Luftfeuchtigkeit bei 47% liegt. Der Sonnenaufgang um 4:25 Uhr und der Sonnenuntergang um 19:4 Uhr rahmen einen langen, erlebnisreichen Tag perfekt ein.

Der Dienstag bleibt mit 26 Grad gleichbleibend warm, jedoch ziehen vereinzelt Wolken auf, was zu einer leicht veränderten Kulisse am Himmel führt. Das Barometer zeigt an diesem Tag 1017 hPa, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 43%. Das sanfte Wehen des Windes bleibt konstant bei rund 6 km/h.

Temperaturen halten sich wohlig warm - leichte Abkühlung zwischendurch

Der Donnerstag bringt eine kleine Abkühlung auf 24 Grad, aber immer noch mit viel Sonnenschein sowie zerstreuten Wolken und einer angenehm niedrigen Luftfeuchtigkeit von 42%. Der Wind nimmt leicht zu und erreicht 7 km/h. Der Freitagnachmittag läutet einen erneuten Aufwärtstrend ein, der sich über das Wochenende fortsetzen wird. Stark bleibt dabei der Druck mit 1019 hPa.

Leichter Regen kündet die Wende an - Temperaturen sinken sporadisch

Zum Ende der Woche, speziell der Samstag und Sonntag, kühlt sich die Luft in Felanitx merklich ab. Trotz weiterhin milden Temperaturen um die 21 Grad sagt die Wettervorhersage für Samstag und Sonntag leichten Regen voraus, was für eine angenehme Abwechslung und willkommene Abkühlung für die Natur sorgt. Die Windgeschwindigkeit erhöht sich auf 8 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 49% ansteigt. Dennoch bleiben die Druckbedingungen stabil.

Zum Start des Juni und des sommerlichen Ungetüms zeigt sich das Wetter erneut von seiner besseren Seite. Mit 23 Grad und ein paar vereinzelten Wolken lässt sich der Montag, 2. Juni, hervorragend im Freien genießen. Die Winde bleiben freundlich bei 7 km/h, und die Luftfeuchtigkeit ist mit 45% kein Grund zur Sorge.

Fazit: Eine Wetterwoche voller Kontraste in Felanitx

Die Wetterlage bietet ideale Bedingungen für alle, die die vielfältige Natur rund um Felanitx erkunden möchten. Ob bei einer Wanderung entlang der Küste, einem Stadtbummel durch die historischen Gassen oder einer entspannten Zeit am Strand – die gemäßigte Wetterlage ist wie gemacht für vielseitige Unternehmungen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.5.2024, 01:32:06. +++