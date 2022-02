Gut zwei Monate sind es noch bis Ostern - und es sieht so aus, als würde es eine gute Tourismus-Saison auf Mallorca werden. Gerade im Luxussegment erwartet die Insel eine gute Auslastung bereits in der Semana Santa. Die Vereinigung Essentially Mallorca, die den Luxussektor vertritt, rechnet mit einer Belegung der Hotelbetten von rund 90 Prozent in der Osterwoche. Fast die Hälfte der 18 Häuser von Essentially Mallorca sind bereits geöffnet, die anderen werden bis Ende März öffnen. Einige der Hotels in Palma stehen das ganze Jahr zur Verfügung.

Geöffnet sind bereits die Häuser GPRO Valparaíso Palace, El Llorenç Parc de la Mar, Castillo Hotel Son Vida, Es Príncep, Palacio Can Marqués und Nixe Palace in der Stadt Palma de Mallorca sowie das St. Regis Mardavall in Costa d’en Blanes und das LJs Ratxó in Puigpunyent. Bis Anfang April öffnen dann auch das Fontsanta Hotel in Campos, das Belmond La Residencia in Deià, das Cap Rocat in der Gemeinde Llucmajor, das Can Simoneta in Canyamel, das Jumeirah in Port de Sóller, das Son Brull in Pollença, die Finca Serena in Montuïri, das Pure Salt Port Adriano, das Zoëtry Mallorca in Llucmajor und das Cap Vermell in Canyamel.

Vor allem britische und deutsche Gäste

Die guten Aussichten kommen vor allem durch die üblichen Märkte, wie den britischen (rund 40 Prozent der Luxusurlauber) und den deutschen (rund 35 Prozent), zustande. Zusätzlich erwartet die Branche in diesem Jahr eine stark steigende Nachfrage aus den USA, mit einem Zuwachs von 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Anstieg liegt vor allem in den erstmals angebotenen Direktflügen zwischen New York und Palma de Mallorca ab Juni.

Bereits 2021 lief für den Luxussektor auf Mallorca nicht so schlecht. Über das Jahr gesehen gab es eine Auslastung von 70 Prozent, im Sommer erreichte sie teilweise 90 Prozent. Jesús Cuartero, der Präsident von Essentially Mallorca, ist für dieses Jahr optimistisch, dass die meisten Corona-Beschränkungen und die Angst der Menschen zu reisen, wegfallen. "Es wird wieder gereist, und wir werden uns wahrscheinlich einer sehr normalen Saison annähern", sagte er dem "Diario de Mallorca".

Neue Initiativen für die Luxusurlauber

Speziell in den US-amerikanischen Markt setzen Cuartero und die Hoteliers große Hoffnungen. Die Eigentümerin des Hotels Son Brull in Campos, Mar Suau, gibt zu bedenken, dass die US-Bürger seit zwei Jahren praktisch nicht aus ihrem Land ausreisen durften. Ende März will die spanische Tourismusbranche in Miami in Zusammenarbeit mit Turespaña das Land noch einmal im Rahmen von mehreren Veranstaltungen eigens bewerben.

Und währenddessen entstehen neue Initiativen auf Mallorca. Mar Suau hat die Initiative Foodie Cycling gegründet - ein Angebot, das sich an Radurlauber richtet, die die Insel auf zwei Rädern erkunden und dabei die lokale Gastronomie kennenlernen wollen. Allein, zu zweit oder maximal in Achtergruppen sind die Urlauber auf dem Rennrad oder dem E-Bike auf Mallorca unterwegs und probieren die kulinarischen Köstlichkeiten der Insel. Es sind bereits Buchungen von Briten, Australiern und US-Amerikanern eingegangen. /jk