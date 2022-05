Magaluf im Südwesten von Mallorca verfügt über ein neues Hotel. Das Dreams Calviá Mallorca, ein Vier-Sterne-Haus im Besitz von Hotel Investment Partners (HIP), der Hotelabteilung des Fonds Blackstone, ist in dieser Saison nach einer grundlegenden Renovierung wiedereröffnet worden. 27 Millionen Euro sind in die Umbauarbeiten geflossen.

Das frühere Pax Barracuda, das als erstes Strandhotel Mallorcas in den Besitz von Room Mate, dem Hotelunternehmen von Kike Sarasola, übergehen sollte, gehört nach dem Scheitern des Deals nun zu einer der Tochtergesellschaften der Apple Leisure Group (APL), einer US-amerikanischen Gruppe, der unter anderem die Marke Alua auf der Insel gehört.

HIP und Apple haben am Montag (23.5.) die Eröffnung des Hotels bekannt gegeben. Die Unterkunft selbst empfängt seit dem 1. Mai Gäste. Ursprünglich wollte HIP 23 Millionen Euro investieren, hat das Budget dann aber um 4 Millionen Euro aufgestockt. Es wurden zwei neue Gebäude gebaut, eines mit 22 Zimmern und das andere mit 18 Zimmern. Insgesamt hat das Hotel 391 Zimmer, und damit weniger als vor der Renovierung, heißt es in einer Pressemitteilung.

Vier Pools und vier Restaurants

Das Dreams Calviá Mallorca soll Teil des Wandels im Urlauberort Magaluf sein. Die Hotels dort sollen nach und nach auf den neuesten Stand gebracht und damit mehr Qualitätstourismus angelockt werden. Das Angebot des Hauses umfasst vier Pools, Bereiche nur für Erwachsene, vier Restaurants, zwei All-Inclusive-Buffets und weitere Angebote für den Urlaub mit der Familie oder zu zweit.

Der renommierte chilenische Innenarchitekt Jaime Beriestain war für die Gestaltung der Zimmer und der Gemeinschaftsbereiche verantwortlich, wie es bereits von Room Mate-Eigentümer Kike Sarasola angekündigt worden war. Die Pläne des Geschäftsmannes scheiterten jedoch in der Pandemie an den finanziellen Schwierigkeiten seines Unternehmens sowie an der Konfrontation mit Sandra Ortega, der Tochter des Gründers des Zara-Imperiums Amancio Ortega, die 30 Prozent der Anteile von Room Mate besitzt. Jüngsten Berichten zufolge ist der US-Fonds Angelo Gordon Eigentümer der Hotelgesellschaft von Sarasola geworden. /jk