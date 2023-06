Der mallorquinische Energie-Unternehmer Gabriel Sampol ist tot. Das gab die von ihm geleitete Sampol-Gruppe in einer Pressemitteilung bekannt. Der in Montuïri geborene Magnat wurde 87 Jahre alt.

Sampol arbeitete sein ganzes Leben für das Unternehmen, das sein Vater im Jahr 1934 gegründet hatte. Einer der ersten großen Aufträge, für die die Firma den Zuschlag bekam, war die Beleuchtung der Kathedrale von Palma. Dies erlaubte dem Unternehmen den Sprung aufs Festland. Schon früh ging die Firma auch Kooperationen mit Hoteliers auf der Insel ein, was ihr später erlaubte, die Expansion der Ketten in Übersee zu begleiten.

In 22 Ländern vertreten

Mittlerweile ist das Unternehmen in 22 Ländern auf vier Kontinenten vertreten, neben Spanien unter anderem in Italien, Mexiko, der Dominikanischen Republik, Kolumbien, Kapverden und Kanada. Die Firma ist weiterhin in Familienbesitz und wird in dritter Generation geführt.

Vonseiten des Unternehmens hieß es, Sampol sei ein "eingefleischter Optimist" gewesen, der sich nicht entmutigen ließ und das Leben zu genießen wusste. "Zudem war er ein unermüdlicher Arbeiter, hochintelligent und ein großer Kämpfer." Sampol sei glücklich verstorben, ohne Schmerzen und umgeben von seiner Frau, seinen Kindern und seinen Enkeln. /pss