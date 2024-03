Abriss und Neuaufbau - so sehen die neuen Strandbuden von Port d'Alcúdia aus

Der Strand von Port d'Alcúdia an der Nordostküste von Mallorca verändert gerade sein Aussehen. In diesen Tagen hat der seit langem geplante Abriss der sechs Strandbuden begonnen, die anschließend in neuem Look wieder errichtet werden sollen. Bis zum Freitag (15.3.) wurden bereits die balnearios drei, vier, fünf und sechs zurückgebaut, der Abriss der restlichen zwei soll in den kommenden Tagen folgen, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Der Aufbau der neuen Strandbuden ist dann in einer zweiten Phase geplant - wie die neuen balnearios aussehen werden, zeigen bereits Bilder, die das Rathaus von Alcúdia nun veröffentlicht hat. Zu erkennen sind darauf helle, transparente Kioske, deren Kontrast zu den bisherigen kaum größer sein könnte. Auch die Wasseranschlüsse sowie die Zugänge zum Strand werden erneuert.

Abrissarbeiten. / Redaktion DM

Sechs Monate Zeit für Bauarbeiten

Für die Bauarbeiten stehen insgesamt 3,3 Millionen Euro zur Verfügung. Die Baufirma Cobra Infraestructuras Hidráulicas, die bei der öffentlichen Ausschreibung den Zuschlag bekam, hat dafür sechs Monate Zeit. Die Gemeinde rechnet mit der Fertigstellung nicht vor Mitte oder Ende des Sommers.

Die Bauarbeiten sollen die bevorstehende Strandsaison möglichst nicht beeinträchtigen. So ist auch während der Hochsaison keine Pause bei den Arbeiten geplant. Die Gemeinde will aber mit großflächigen Planen dafür sorgen, dass Strandbesucher zumindest optisch keine Beeinträchtigung fürchten müssten. Man habe Planen mit hübschen Motiven und aus nachhaltigem Material bestellt, erklärte Bürgermeisterin Fina Linares bei einer Gemeinderatssitzung im Februar.

Langes Warten auf die neuen Strandbuden

Der Betrieb der Strandbuden per Konzession stellt wichtige Einnahmen für die Gemeinde dar, sie belaufen sich laut mallorquinischer Lokalpresse auf gewöhnlich mehr als 800.000 Euro im Jahr. Bereits 2022 waren nicht mehr alle balnearios in Betrieb. Eine erste Ausschreibung der Arbeiten war ergebnislos geblieben.

Strandbesucher müssen sich derweil auf weitere Veränderungen einstellen. So wird das Ausleihen von Sonnenschirmen und -liegen an den Stränden im gesamten Gemeindegebiet Alcúdia teurer. Wie der Gemeinderat am Donnerstag (14.3.) beschlossen hatte, sollen die Gebühren um 40 Prozent angehoben werden. Statt 6,50 müssen Nutzer in diesem Jahr nun 9,10 Euro pro Tag bezahlen.