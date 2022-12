Seit Samstag (10.12.) ziert ein neues Tattoo den Oberarm von "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Jenny "Delüx", die mit bürgerlichem Namen Jennifer Thiesen heißt. Zu ihrem Geburtstag am 7. Dezember hatten ihre Freunde zusammengelegt, damit sich die nun 36-Jährige eine Zeichnung, die ihr Sohn Leon entworfen hatte, als Tattoo stechen lassen konnte.

Das fünfte Tattoo der Auswanderin

"Es war mein fünftes Tattoo. Es hat zwei Stunden gedauert, bis es fertig war", erzählt Thiesen der MZ. An einigen Stellen sei es für sie ganz schön schmerzhaft gewesen. "Aber ich wollte es ja."

Mit dem Ergebnis ist sie rundum zufrieden. "Es sieht super aus. Auch Leon war total begeistert. Er wusste gar nicht, dass ich es mir tatsächlich schon so bald stechen lassen", so Thiesen, die total glücklich mit dem neuen Tattoo ist.

Ihren Jubeltag hatte die Auswanderin gebührend gefeiert. "Ich habe mit meinen Freunden (20 Leute) in Artà in der Bar Total gefeiert. Es war ein wunderschöner, super lustiger Abend mit Tapas und Sushi. Eigentlich war es eher nochmal ein schönes Zusammensein mit allen als ein Geburtstag."

Weihnachten zu dritt in Deutschland

Erst kürzlich verriet die frisch neu verheiratete Auswanderin der MZ, dass sie mit ihrem Partner Achim und Sohn Leon an Weihnachten wie jedes Jahr zu ihrer Familie nach Deutschland fliegen wird. Bevor es zu ihrem Elternhaus nach Sachsen-Anhalt geht, machen die drei Thiesens noch einen Abstecher nach Hamburg, der Heimatstadt von Achim. "Wir werden dort die Weihnachtsmärkte unsicher machen."

Ende November hatte das Paar zusammen mit den jeweils zwei Angestellten von Jennifer Thiesens Boutique und Achim Thiesens Schuhladen Leguano in Cala Millor einen Betriebsausflug organisiert. Die Geschäfte der Thiesens eröffnen am 1. April 2023 wieder. Den Winter nutzt die Auswanderin, um die Kollektion für die kommende Saison vorzubereiten.

Gemeinsamer Sohn mit Jens Büchner

Jennifer Thiesen zog im Jahr 2010 mit 23 Jahren auf die Insel, mit ihrem damaligen Lebensgefährten Jens Büchner und dem gemeinsamen, damals acht Monate alten Sohn. Damals hieß sie noch Jennifer Matthias. Beruflich lief es für sie von Beginn an rund. Sie eröffnete unmittelbar nach der Ankunft ihre bis heute sehr erfolgreiche Boutique in Cala Millor. Achim Thiesen betreibt seit 2018 das Schuhgeschäft Leguano in Cala Millor und ist seit 2017 auf der Insel.

Geheiratet hatte Jennifer Thiesen ihren Achim standesamtlich in Deutschland am 19. August 2022. Am 9. September war die Hochzeit dann in einer Sonderfolge von "Goodbye Deutschland" zu sehen. Im Oktober fand die freie Trauung auf Mallorca statt. "Achim und ich kennen uns schon über vier Jahre und sind seit Dezember 2021 zusammen", so Auswanderin Jenny Matthias damals zur MZ. Für den Unternehmer war es bereits seine vierte Hochzeit.