Vor ein paar Tagen erkundeten Sie die Gewässer vor Ibiza, nun sind die Geissens weiter in Richtung Mallorca gezogen. Die Millionärsfamilie verbringt ein paar Tage auf und vor der Insel. Am Montag (27.6) wurden Robert, Carmen, Shania und Davina Geiss im lässigen Sommer-Look am öffentlichen Strand von Santa Ponça gesichtet.

Bereits vor ein paar Monaten besuchten die Geissens Mallorca. Im Rahmen ihrer Reality-Soap „Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!“ drehten Carmen und Robert Geiss am damals noch unbelebten Ballermann und hatten große Mühe in Sachen Freizeitgestaltung. Diesmal wurden die beiden von ihren Töchtern begleitet. Shania hat auf der Insel Grund zum Feiern. Erst kürzlich bestand sie ihr Abitur an der "International School of Monaco" und zog somit ein Jahr später mit ihrer großen Schwester Davina gleich, die ebenfalls an dieser Schule ihr Abitur ablegte. View this post on Instagram A post shared by Mallorca Paparazzi (@mallorca_paparazzi) Das könnte Sie interessieren: Kino Dieser Deutsch-Mallorquiner soll auf Mallorca Kinogeschichte schreiben Tourismus & Wirtschaft Streik abgesagt: Lauda-Flüge nach Mallorca laufen wie geplant ab Travel Tui beruhigt Touristen: Mallorca-Urlaub läuft trotz Flughafenärger reibungslos ab Die Geissens gibts jetzt auch zum Hören Die 20. Staffel ihrer Doku-Soap endete für die Geissens bereits vor ein paar Wochen. Wer auf das exklusive Leben der Familie auch im Sommer nicht verzichten möchte, kann die Geissens nun auch hören. Jeden zweiten Dienstag sitzt die Familie am Wohnzimmertisch zusammen und zeichnet ihr neues Audioformat "Die Geissens- Ein schrecklich glamouröser Podcast" auf. Diesen gibt es auf vielen gängigen Podcastplattformen zum Abruf. /dj