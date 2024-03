Mit gleich zwei Demonstrationszügen ist am Freitagabend (8.3.) der Frauentag auf Mallorca begangen worden. Da die feministische Bewegung in Spanien wie auch auf Mallorca derzeit gespalten ist, haben sowohl die "Coordinadora Transfeminista" als auch das "Moviment Feminista" zu Kundgebungen in Palma aufgerufen.