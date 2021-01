Tendenz der Ansteckungen auf Mallorca "eindeutig fallend"

Arranz deutete am Donnerstag (21.1.) die Corona-Zahlen auf Mallorca und den Nachbarzahlen.

Arranz deutete am Donnerstag (21.1.) die Corona-Zahlen auf Mallorca und den Nachbarzahlen. Foto: IB3

Die Tendenz der Ansteckungen mit dem Coronavirus auf Mallorca ist zur Zeit "eindeutig fallend". Das erklärte Corona-Sprecher Javier Arranz am Donnerstag (21.1.) bei einer Pressekonferenz zu den täglichen Statistiken auf den Balearen-Inseln. Auf der Nachbarinsel Ibiza hingegen steigen die Fallzahlen nach wie vor bedrohlich an. Man könne aber hoffen, dass sich dieser Anstieg in einigen Tagen stabilisieren werde.

Der Inzidenzwert für 14 Tage pro 100.000 Einwohner liegt auf Mallorca zur Zeit bei 522 Fällen. Die 7-Tages-Inzidenz liegt laut Arranz bei 213 Fällen. Da dies deutlich weniger als die Hälfte ist, könne man daraus eine optimistische Tendenz ablesen. "Der Höhepunkt der dritten Welle war vermutlich am 31. Dezember erreicht", erklärte Arranz. Mit Höhen und Tiefen könne man seitdem eine fallende Tendenz verzeichnen. "Allerdings wissen wir natürlich nicht, wie lange diese Tendenz anhält", warnte der Pandemie-Sprecher. Die Inzidenz sei nach wie vor viel zu hoch und damit sei es verfrüht, über eine Lockerung der Restriktionen nachzudenken.

Auf Ibiza liege die 14-Tagesinzidenz aktuell bei 1.838 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Der 7-Tages-Wert liege bei 1.063, also deutlich über der Hälfte. Arranz erwarte, dass die Inzidenz noch auf einen Wert um die 2.000 steigen und sich dann stabilisieren und schließlich fallen werde. Das hänge aber von weiteren Faktoren ab. Man beobachte zur Zeit genau, ob und inwieweit die neuen Virus-Varianten einen Einfluss auf die Inzidenz haben. Eindeutiger sei aber der Einfluss der sozialen Kontakte während der Feiertage.

Auf Menorca liegt die 14-Tage-Inzidenz bei 521, die 7-Tagesinzidenz bei 268 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die geringe Einwohnerzahl der Insel Formentera mache Inzidenzzahlen wenig aufschlussreich. Man solle sich besser die absoluten Zahlen anschauen.

Stand der Impfkampagne auf Mallorca und den Nachbarinseln

Auf den Balearen-Inseln wurden bereits 19.628 Impfdosen gespritzt. Davon wurden auf Mallorca 14.912 Dosen verabreicht. Davon 1.086 Zweit-Impfungen. Auf Menorca wurde 2.247 Mal gespritzt. 431 Personen erhielten bereits die zweite Dosis. Auf Ibiza gab es bislang 2.209 Erst-Impfungen. /tg

