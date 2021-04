Traumdomizile direkt vom Bauträger auf Mallorca.

Möchten Sie im Nordosten von Mallorca oder lieber im Südosten der Insel Ihren Urlaub verbringen oder womöglich ganzjährig wohnen? Beide Ecken der Insel haben einen großen Reiz, so wie auch die exklusiven Apartments des Bauträgers Urnova besondere Objekte sind.

Schauen wir zunächst in den Südosten: Da wäre zunächst diese Lage! Hier weht Ihnen auf Ihrer Terrasse die Meeresbrise um die Nase. Exklusivität hat einen Namen: Die Casas Es Trenc Buganvilla zwischen S'Estanyol und Sa Ràpita sind lediglich 2,5 Kilometer – also weniger als fünf Autominuten – von einem der unberührtesten und längsten Strände der Insel entfernt: dem Naturstrand Es Trenc. Die bezugsfertigen Apartments liegen in einer ausgesprochen exklusiven Urbanisation im Wohngebiet von Sa Vinyola in Sa Ràpita in der Gemeinde Campos.



Es handelt sich um einen Neubaukomplex in klassisch mediterraner Architektur aus 30 einstöckigen Gebäuden mit Erdgeschosswohnungen und Penthäusern, die großzügig verteilt inmitten einer 15.000 Quadratmeter großen Gartenanlage voller Bougainvillea- und Oleandersträuchern, Lavendel- und Rosmarinbüschen sowie Olivenbäumen und Pinien liegen (laut Bauträger finden wir hier insgesamt 169 verschiedene Pflanzenarten vor).



Eine Oase der Ruhe und des Friedens inmitten natürlicher Schönheit

Die Casas Es Trenc Buganvilla-Anlage bietet insgesamt 80 helle, modern designte und jeweils 85 Quadratmeter große Wohnungen alle mit zwei Doppelschlafzimmern, Wohn- und Essbereich, hochwertig ausgestatteter Küche, zwei Bädern und 25 bis 50 Quadratmeter großen Sonnenterrassen. Gestaltet sind die Apartments in dezenten Beige- und Cremefarben und lichtdurchflutet dank großer Fenster, aus denen Sie ins Grüne in den Garten oder ins Blaue in den Himmel, auf den Pool oder sogar bis zum Meer schauen.

Alle Erdgeschosswohnungen haben einen direkten Zugang zum Garten und zu dem 33 Meter langen, 14 Meter breiten und 1,40 Meter tiefen Pool – dem Herzstück der Anlage – sowie dem Kinderplanschbecken. Die ausschließlich den Anwohnern vorenthaltene Poolanlage arbeitet mit umwelt- und hautfreundlichen Sand- und Salzwasserfiltersystemen. Doch auf der insgesamt 26.000 Quadratmeter großen Anlage finden sich noch weitere hauseigene Annehmlichkeiten, wie zum Beispiel ein Fitnessstudio mit hochmodernen Geräten der Marke „Technogym" und eine Sauna im exklusivem „Freixanet"-Design.

Selbstverständlich gehört zu jedem Apartment ein Parkplatz, genauso wie es Fahrradparkplätze und eine kleine Fahrradwerkstatt gibt, denn die Lage bietet sich für Fahrradausflüge durch die flache und unberührte Landschaft zu den nahen, umliegenden Stränden oder den nur wenige Minuten entfernten Orten Llucmajor und Colònia de Sant Jordi geradezu an. Die Anlage ist mit dem Auto insgesamt auch nur eine knappe halbe Stunde vom Flughafen Son Joan und eine gute halbe Stunde von Palma de Mallorca entfernt.

Passivhäuser in Cala Ratjada mit minimalem CO2-Fußabdruck

Oder zieht es Sie eher in den Nordosten Mallorcas? In Cala Ratjada bietet der Bauträger Urnova etwas ganz Besonderes: die Ones de Cala Ratjada – Passivhäuser. Ein Passivhauseigentümer setzt ein Zeichen gegen den Klimawandel und leistet einen echten Beitrag zum Umweltschutz, da das aus Deutschland stammende Passivhausprinzip eine umweltbewusste und nachhaltige Bauweise ist.



Aufgrund von hoher Wärmedämmung und Wärmerückgewinnung verbraucht ein Passivhaus um die 70 Prozent weniger Energie zum Kühlen und Heizen als herkömmliche Gebäude. Mit einem minimalen Energieverbrauch von weniger als 15 kWh / m?2; ist diese Art des Wohnens entsprechend sparsam für seine Bewohner und von Vorteil für den Planeten. Abgesehen von Wärmetauschern für eine signifikante Reduzierung von Lüftungswärmeverlusten, wird in der Passivhausarchitektur mit Solarenergie, Dreifachverglasung und Wasserfiltersystemen gearbeitet. Komfort heißt hier also auch Gesundheit, insbesondere durch sehr gute Luftbedingungen in den Innenräumen.

Penthaus-Dachterrassen mit 360 Grad-Rundumblick

Diese Lebensqualität mit minimalem CO2-Fußabdruck finden Sie in allen 21 Ones de Cala Ratjada-Apartments. Sie haben die Wahl zwischen hochmodernen Wohnungen im Erdgeschoss, in der ersten, zweiten oder der dritten (Penthaus)-Etage in einer ruhigen Gegend im Herzen von Cala Ratjada. Zu Fuß erreichen Sie in nur wenigen Minuten die herrlichen Strände der Cala Agulla-Bucht oder der kleinen Cala Gat.

Besonders die Penthäuser sind spektakulär mit ihren 90 Quadratmeter großen Sonnendachterrassen und einem 360 Grad-Rundumblick (Meerblick inklusive). Alle anderen Wohnungen haben großzügige Balkonterrassen, die dank der Südwestausrichtung des Gebäudes beinahe den ganzen Tag über Sonnenschein genießen.

Dieses nachhaltige Passivhausgebäude besteht aus drei Aufgängen mit Aufzügen und jeweils zwei Wohnungen pro Etage. Die energieeffizienten 2- und 3-Zimmer-Wohnungen mit Doppelschlafzimmern sind mit Fußbodenheizungen in den jeweils zwei Bädern, perfekt ausgestatteten Küchen, Porzellanfliesenböden mit Steinimitat, ergänzender Klimaanlage (die Sie kaum benutzen werden brauchen), eigenem Garagenplatz sowie Abstellraum ausgestattet. Die besondere Wärme- und Schalldämmung, eine großzügige Poolanlage, ein privater Hausgarten und die sonnige Lage versprechen erstklassige Erholung und eine hohe Lebensqualität – auch ganzjährig. Worauf warten Sie also noch!

Das Unternehmen Urnova zählt seit 1986 zu den renommiertesten Bauträgern Spaniens und verfügt über Niederlassungen in Madrid und Palma de Mallorca. Auf Mallorca steht das Unternehmen aktuell für zwei Projekte: Im Süden der Insel hat der Bauträger mit den Casas es Trenc hochwertige Ferienimmobilien im regionalen Stil in einer idyllischen Gartenanlage mit zwei Swimmingpools errichtet. Es stehen noch Häuser zum Verkauf. Noch im Bau ist das Projekt Ones de Cala Ratjada im Osten der Insel, ein exklusives Projekt mit vier Geschossen und 21 offen gestalteten Wohnungen und großzügigen Terrassen und Dachterrassen.