Das gab`s schon lange nicht mehr: 69 Mallorca-Flüge aus Deutschland an einem Tag

Die Appelle der Bundesregierung, Reisen doch nach Möglichkeit zu unterlassen, verhallen bei vielen Mallorca-Fans ungehört. Bester Beweis dafür ist die schiere Anzahl der Flieger, die am Palmsonntag (28.3.) die Insel von Deutschland aus ansteuern. Laut der Plattform Infovuelos des staatlichen Flughafenbetreibers Aena kommen allein am Sonntag 69 Maschinen aus Deutschland auf der Insel an. Das berichtet der Radiosender "Cadena Ser". Insgesamt gibt es 80 internationale Verbindungen.

War üblicherweise Düsseldorf die deutsche Stadt mit den mit Abstand meisten Mallorca-Verbindungen, muss sich die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt diesmal den ersten Platz mit Frankfurt teilen. Aus beiden Städten kommen jeweils elf Flieger auf Mallorca an. Aus Berlin, wo Flugreisende in den vergangenen Monaten häufig eine unzureichende Verbindung mit der Insel kritisiert hatten, steuern immerhin neun Maschinen Mallorca an.

Weitere sieben Flüge starten in München. Aus Hamburg und Hannover sind sechs Verbindungen über den Tag geplant. Auch kleinere Flughäfen, wie Memmingen oder Bremen, mischen bereits wieder bei den Mallorca-Flügen mit.

Zwar liegt die Zahl der Flugverbindungen damit Welten über den vergangenen Monaten, als es teilweise nur eine Notversorgung nach Mallorca gab, aber doch noch deutlich unter dem Flugaufkommen von 2019. Nach Angaben von "Cadena Ser" gab es zu Beginn der Osterferien 2019 ziemlich genau doppelt so viele Mallorca-Verbindungen aus Deutschland.

Ab Dienstag (30.3.) um 0 Uhr müssen Rückkehrer nach Deutschland einen negativen Corona-Test beim Einsteigen in das Flugzeug am Flughafen von Palma de Mallorca vorlegen. Lesen Sie hier, wo Sie auf der Insel einen Test machen können. Das Testzentrum am Flughafen ist nämlich für die kommende Zeit komplett ausgebucht. Mehr Informationen dazu gibt es hier. /jk