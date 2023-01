Mir wurde die Geschichte eines chinesischen Schriftstellers erzählt, der in seinem Land mit dem Werk eines spanischen Schriftstellers triumphierte, das er ins Mandarin übersetzte und als sein eigenes Werk veröffentlichte. Dieses Werk war in Spanien unbemerkt geblieben, was zu der Frage führte, ob der plagiierte spanische Schriftsteller nicht in Wirklichkeit Chinese ist, ohne es zu wissen.

Woher kommen wir? Wir akzeptieren es als Glaubensdogma, aber es hat Menschen gegeben, die „ihren Platz" in Gegenden gefunden haben, die weit von ihren Ursprüngen entfernt sind. Ich habe einen Freund aus Cáceres, der sich im Alter von 30 Jahren in New York niedergelassen hat, weil er bei seiner Ankunft spürte, dass dies sein Platz ist. Viele Auswanderer sagen, dass es eine Zeit gibt, in der man aufhört, von dort zu sein, wo man war, ohne von dort zu sein, wo man ist. Sie leben also in einer Art Schwebezustand, in einer Art Grenze zwischen Sein und Nichtsein, die jeder so gut er oder sie kann trägt. In der ganzen Welt verstreut Ich habe eine argentinische Freundin, die seit 40 Jahren bei uns lebt. „Wenn ich hier bin", sagt sie, „denke ich, ich bin von dort, aber wenn ich zurückkehre, denke ich, ich bin von hier." Wir haben das Bedürfnis, von irgendwoher zu sein, irgendwo hinzugehören. Aber vielleicht schwindet es allmählich. Die Kinder vieler meiner Freunde leben in der ganzen Welt verstreut. Wenn sie aus dem Urlaub zurückkommen und ich die Gelegenheit habe, sie zu treffen, beobachte ich sie genau, und es scheint mir, dass sie die ersten Exemplare einer neuen Art sind. Sie haben Männer oder Frauen aus anderen Ländern geheiratet, und zwischen ihnen und ihren Kindern sprechen sie drei Sprachen, die sie in gleicher Weise verstehen, ohne verwirrt zu sein. Ich frage mich: Woher kommen du und ich und alle anderen, woher kommt diese Menschheit, die oft wie von einem anderen Planeten wirkt?