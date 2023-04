Ich frage mich, ob es eine Zeit gab, in der Nachrichten dazu dienten, die Welt zu verstehen, oder ob ihr einziger Nutzen immer darin bestand, sie so zu akzeptieren, wie sie ist. Die Medien, allen voran die Fernsehnachrichten, sind zu einem Laden voller Süßigkeiten in verschiedensten Farben und Geschmacksrichtungen geworden, in dem jeder wählt, was er mag oder nicht, was ihm recht gibt oder was ihn widerlegt, was ihm hilft zu hassen oder zu lieben, was ihm häufig übel aufstößt.

Man bekommt Vargas Llosa und Isabel Preysler zum gleichen Preis wie den Tod von Pelé oder die Opfer männlicher Gewalt. Man bekommt Froilán, den Neffen vom König, den Krieg in der Ukraine, Covid, die Affenpocken und sogar die Inflation, wenn Sie sich für Wirtschaft interessieren. Fragmente der globalen Existenz Bruchstücke von diesem und jenem, Fragmente der globalen Existenz, mit denen man im Büro oder in der Bar ein Gespräch führen kann. Ein entrüstetes oder ruhiges Gespräch, je nach Temperament oder nach der Stärke des Beruhigungsmittels, das Sie beim Aufwachen genommen haben. Aber kein Gespräch, das Ihnen hilft, die Welt zu verstehen, denn die Welt ist zu einem unbegreiflichen, nicht darstellbaren Ort geworden. Man kann sich in ihr nicht mehr ideologisch (oder gar gefühlsmäßig) positionieren. Mit dieser Fülle von Daten (niemals von strukturierten Informationen) ist es unmöglich, sich ein Weltbild (eine Weltanschauung, wie ein deutscher Philosoph sagen würde) zu konstruieren. Das bedeutet, dass man, selbst wenn man etwas anderes glaubt, sich nicht zur Welt positioniert, sondern dass sich die Welt zu uns positioniert. Das ist es, was die Nachrichtensendungen tun, wenn sie dich betrachten: Sie positionieren sich selbst, und gleichzeitig positionieren sie dich. Mit anderen Worten: Wir geben uns der Illusion hin, zu agieren, während in Wirklichkeit mit uns agiert wird.