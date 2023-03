Delfine schlafen mit einer Gehirnhälfte, während die andere auf Gefahren lauert. Taucht ein Raubtier auf, warnt die wache Hälfte die schlafende, und das übliche Prozedere wird durchlaufen.

Wenn ich mich abends ins Bett lege, kommt mir manchmal das Bild eines Delfins in den Sinn, der still im Ozean schwebt, während eine seiner Hemisphären schläft und die andere die Umgebung beobachtet. Ich sehe ihn dort, dunkel, fast schwarz, ein Säugetier, wie du und ich und frage mich, ob sein wacher Teil den schlafenden Teil mit der gleichen Befremdung beobachtet, mit der ich meine Hand betrachte, wenn sie durch eine falsche Position taub geworden ist. Es ist meine Hand, aber sie fühlt sich an wie ein Stück Holz.

Ich genieße die Momente

Kann der wache Delfin die Träume des schlafenden Delfins erkennen? Mit diesen Gedanken tauche ich allmählich in den Schlaf ein. Ich genieße die Momente, in denen ein Teil von mir beginnt, sich von den Mühen des Tages zu lösen, ohne jedoch völlig den Kontakt zur Wirklichkeit zu verlieren. Mein bewusstes und mein unbewusstes Ich schweben für einige Augenblicke gemeinsam durch seltsame Landschaften, um dann plötzlich im nächtlichen Nebel zu versinken, aus dem ich erst zurückkehre, wenn mein Wecker klingelt.

Manchmal stelle ich mir auch vor, dass wir Menschen, wie die Delfine, die Erfahrung des gleichzeitigen Schlafens und Wachseins genießen (oder vielleicht auch darunter leiden) könnten. Wir würden mit der U-Bahn oder dem Bus fahren, ein Teil von uns würde nach Taschendieben Ausschau halten, während der andere Teil die hypnotischen Abenteuer des Schlafens erleben würde. Vielleicht war es ja mein wacher Teil, der meinem schlafenden Teil die Brieftasche gestohlen hat. Möglicherweise sind die Elemente des Wachseins mit dem nächtlichen Wahnsinn vermengt. Wir sind eine seltsame Mischung aus Schimäre und Wirklichkeit.