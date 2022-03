"Stop Putin, Stop War" (Stoppt Putin, stoppt den Krieg): Rund 2.000 Menschen haben sich am Mittwochabend (2.3.) im Zentrum von Palma de Mallorca versammelt, um gegen den Krieg in der Ukraine zu protestieren. Sie hielten dabei Spruchbänder in verschiedenen Sprachen hoch, darunter auch mit der deutschen Aufschrift "Nie wieder Krieg" und riefen in Sprechchören "No a la guerra" (Nein zum Krieg). Los ging es um 19.30 Uhr an der Plaça Cort unter dem Motto "Por la paz" (Für den Frieden).

Unter anderem sangen die Teilnehmer die ukrainische Hymne. Der Präsident der ukrainischen Familienvereinigung auf Mallorca, Yuriy Zubko hielt eine kurze Rede, in der er den Anwesenden dankte, aber auch klarstellte, dass sein Land "militärische Hilfe" brauche. "Die Russen bombardieren unsere Städte und es sterben viele Kinder. Wenn Europa nicht reagiert, wird die ganze Ukraine zerstört." Zubko rief dazu auf, weiterhin Sachspenden für das Kriegsgebiet in der Kirche der ukrainischen Gemeinde im Carrer Bartomeu Xamena, 26 (Eingang zwischen den Hausnummern 28 und 30) an der Playa de Palma abzugeben. Dort werden seit Ausbruch des Krieges am Donnerstag (24.2.) Lebensmittel, Medikamente, Kleidung, Spielsachen und Haushaltsgeräte entgegengenommen. "Wir haben schon vier Lieferwagen geschickt und diese Woche wird noch ein vollbeladener Lkw losfahren", sagte Zubko. Das könnte Sie interessieren: Spanien Bürgermeister aus Spanien will für die Ukraine in den Krieg gegen Russland ziehen Tourismus & Wirtschaft Ukraine-Konflikt: Sorge um Auswirkungen auf den Mallorca-Tourismus Immobilien Immobilienmarkt auf Mallorca - kaum Auswirkungen des Ukraine-Konflikts erwartet Tourismus & Wirtschaft Welche Folgen kann der Ukraine-Konflikt auf die Unternehmen von Mallorca haben? Zur Demonstration kamen auch zahlreiche Vertreter aus der Insel-Politik, so etwa der Bürgermeister von Palma, José Hila oder auch die Ministerinnen der Landesregierung Mercedes Garrido und Fina Santiago. Um 20 Uhr gab es nach den Schlägen der Rathausuhr eine Schweigeminute. Auch an anderen Orten gab es kleine Friedensdemonstrationen für die Ukraine. So etwa auf der Plaça de'l Orient in Inca, wo sich etwa 100 Menschen versammelten und eine "koordinierte Antwort Europas" verlangten, um wieder auf den Weg der Verhandlungen zurückzukehren. Auch in Capdepera und Pollença verliehen Gruppen ihrer Ablehnung für den Krieg Ausdruck. /jk