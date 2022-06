Trotz ihrer Beteuerungen, einen schweren Brand an der Playa de Palma nicht verursacht zu haben, bleiben 8 der 13 am 20. Mai festgenommenen deutschen Urlauber in U-Haft, ohne die Möglichkeit, auf Kaution frei zu kommen. Das entschied am Donnerstagabend ein Haftrichter in Palma de Mallorca.

