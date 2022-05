In dem Fall der 13 auf Mallorca in U-Haft sitzenden Kegelbrüder wachsen die Zweifel an den bisherigen Schilderungen des Geschehens. So berichtet eine Augenzeugin der MZ, dass die deutschen Urlauber gar nicht in Wurfweite zu der in Brand geratenen Terrasse waren. Bisher war man davon ausgegangen, dass sie von ihren Balkonen aus Zigarettenkippen und Alkohol auf das Schilfdach der Bar "Why not Mallorca" geworfen haben könnten. Bei dem schweren Brand waren auch noch ein weiteres Lokal und eine Wohnung beschädigt worden, zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Die jungen Männer hätten an dem besagten Freitagnachmittag (20.5.) Lärm gemacht, erzählt die Nachbarin. Deswegen sei sie vor die Tür getreten. Sie wohnt schon seit über 20 Jahren an dieser Straße an der Playa de Palma und ist Touristen, die ausrasten, gewohnt. "Leider", fügt sie hinzu. Die Zeugin sah, wie die Männer sich gegenseitig von ihren Balkonen im zweiten und dritten Stockwerk gegenseitig mit Bier begossen, wie sie Bier und Zigarettenstummel auf die Straße warfen. Dann sah sie, dass das Schilfdach der Bar leicht brannte. In dem Moment holte sie schnell ein Telefon, um die Feuerwehr zu rufen. "Als ich wieder nach draußen kam, brannte das ganze Dach bereits", sagt sie. Nur Bierdosen, kein hochprozentiger Alkohol Die Balkone, auf denen sie die augenscheinlich betrunkenen Kegelbrüder hatte feiern sehen, waren jedoch drei Zimmer von den Balkonen entfernt, die direkt an die Terrasse angrenzen - also kaum in Wurfweite zum "Why not Mallorca". "Außerdem habe ich nur Bierdosen gesehen, keinen hochprozentigen Alkohol", fügt die Frau gegenüber der MZ hinzu. Die Nachbarin erzählt, sie habe direkt nach dem Brand bei der Polizei ausgesagt. "Ich hab ihnen gesagt, ich weiß natürlich nicht, ob sie vorher auf den Balkon direkt über der Bar gesprungen waren. Aber ich habe sie dort nicht gesehen." Die Balkone sind nur durch niedrige Gelände voneinander getrennt, auf einen anderen Balkon zu springen, wäre ohne Probleme möglich. Was ist auf dem Video zu sehen? Sie habe inzwischen auch den Anwälten der Kegelbrüder das erzählt, was sie gesehen hat. Ihre Aussagen decken sich mit den Unschuldsbeteuerungen des deutschen Anwalts Raban Funk. Der ist im Besitz eines Videos, das von einem Gebäude gegenüber des Hotels aufgenommen worden ist, in dem die Gruppe aus Deutschland untergebracht war. In dem Video sollen zwei Männer zu sehen sein, wie sie etwas auf das Dach des "Why not Mallorca" kippen. Es soll sich dabei um keinen der 13 beschuldigten Deutschen handeln. Allerdings ist die Aufnahme, die auch RTL und der "Bild-Zeitung" vorliegt, offenbar unscharf. Die Personen sind darauf nur schwer zu erkennen. Die Männer sitzen seit Freitagabend, den 20. Mai, im Gefängnis von Palma in Untersuchungshaft. Sie verweigerten bei ihrem ersten Haftprüfungstermin am Samstag, den 21.5., geschlossen die Aussage. Wie lange sie in Untersuchungshaft bleiben, ist derzeit noch unklar.