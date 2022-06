Ein sechsjähriger Junge aus Großbritannien ist nach einem Unglück in einem Hotel-Pool auf Mallorca gestorben. Das Kind, das offenbar gemeinsam mit seinen Eltern in einer Unterkunft in Sa Coma in der Gemeinde Sant Llorenç des Cardassar im Osten von Mallorca Urlaub machte, badete am Donnerstagnachmittag (2.6.) gegen 17.30 Uhr im Pool des Hotels, als es von anderen Badegästen bewusstlos im Wasser treibend gefunden und herausgezogen wurde. Ortspolizisten, die kurz darauf eintrafen, versuchten, das Kind wiederzubeleben.

Das gelang zwischenzeitlich, so dass der Sechsjährige mit einem Rettungswagen in das Landeskrankenhaus Son Espases nach Palma de Mallorca gefahren werden konnte. Dort hatte er seit Donnerstagabend in kritischem Zustand auf der Intensivstation gelegen. Am Sonntag (5.6.) starb das Kind schließlich an den Folgen des Unglücks.

Immer wieder Unfälle in Schwimmbecken

Im Sommer kommt es auf Mallorca häufiger zu folgenschweren Unglücksfällen in Pools. Erst am Samstag (4.6.) verletzte sich ein 21-jähriger Spanier bei einem Sprung in einen Pool in Alcúdia schwer. In einer Apartmentanlage war der junge Mann per Köpfer in einen niedrigen Teil des Beckens und kam mit schweren Kopfverletzungen und einer möglichen Rückenmarksverletzung ebenfalls nach Son Espases.

Am 24. Mai war ein 19-jähriger Norweger bei einem ähnlichen Unglück in Magaluf ebenfalls schwerst verletzt worden. /jk