Nur zwölf Tage, nachdem ein 34-jähriger Brite bei einem Balkonsturz in einem Hotel in Magaluf im Südwesten von Mallorca gestorben war, hat sich ein 19-Jähriger bei einem Unglück in der Urlauberhochburg schwer verletzt. Der junge Mann sprang in der Nacht auf Dienstag (24.5.) in einen Pool, der nur einen halben Meter tief war. Dabei zog er sich ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zu und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Son Espases nach Palma gebracht werden. Inzwischen wurde festgestellt, dass der junge Mann eine Halswirbelfraktur erlitt.

Das Unglück ereignete sich gegen 1.30 Uhr im Oceans Beach Club im Carrer Charles Sasson direkt an der Strandpromenade. Der 19-Jährige machte einen Köpfer in das nur 50 Zentimeter tiefe Becken und schlug mit dem Kopf am Boden des Pools auf. Dabei erlitt er die schweren Verletzungen. Der junge Mann blutete stark und konnte sich nicht mehr bewegen. Am Unfallort konnte auch eine Wirbelsäulenverletzung nicht ausgeschlossen werden. Die Guardia Civil nahm am Unfallort die Ermittlungen auf.

Immer wieder kommt es auf Mallorca vor allem in der touristischen Sommersaison zu folgenschweren Stürzen und Sprüngen in Hotels oder am Meer. Erst am 12. Mai war ein Brite beim Sturz aus dem siebten Stock eines Hotels in Magaluf gestorben, am selben Tag kam ein Niederländer bei einem Sprung von den Malgrats-Inseln vor Santa Ponça ins Meer ums Leben. Kampagnen der Balearen-Regierung und des britischen Konsulats auf der Insel zeigen noch nicht die gewünschte Wirkung. /jk