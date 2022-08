Die Ortspolizei in Palma de Mallorca hat einen 44-jährigen Mann festgenommen. Ihm wird vorgeworfen Benzin von drei Autos in der Inselhauptstadt geklaut zu haben.

Zu den Vorfällen kam es an verschiedenen Tagen, jedoch immer auf dem Parkplatz desselben großen Einkaufszentrums in Palma. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf und konnten den Verdächtigen letztlich ausfindig machen. Wie es in der Pressemitteilung der Polizei heißt, war der Mann mit einem Leihwagen unterwegs, den ihm eine Werkstatt zur Verfügung stellte, da sein eigenes Auto repariert werden musste.

Allerdings hatte er das Fahrzeug einen Monat länger behalten als vereinbart. Die Beamten konnten das Auto sicherstellen.

Die Fälle von Benzinklau sind in Palma de Mallorca in den vergangenen Wochen angestiegen. Laut Ortspolizei gehen fast täglich entsprechende Hinweise ein. In einigen Fällen reißen die Diebe den Tankdeckel gewaltsam ab, in anderen bohren sie ein Loch ins Auto, um den ganzen Tank leeren zu können. /somo