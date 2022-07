Auch einen Monat, nachdem die MZ zum ersten Mal über falsche Abrechnungen mit dem Tankrabatt auf Mallorca berichtet hat, gehen die kleinen Betrügereien offensichtlich weiter. Und häufig scheinen Urlauber mit Mietwagen betroffen zu sein. Wie mehrere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen der MZ mitteilten, wurde ihnen der von der spanischen Regierung und den Mineralölkonzernen im April eingeführte Rabatt von 20 Cent pro Liter nicht oder nur teilweise gegeben.

Im Fokus stand einmal mehr die Repsol-Tankstelle an der Ortseinfahrt von s‘Arenal nahe des Aquaparks. Laut mehrerer MZ-Leser wurde ihnen hier erneut der Rabatt versagt. Eine Inspektion des Verbraucherschutzministeriums im Beisein der MZ hatte dort Anfang Juli keine Unregelmäßigkeiten ergeben.

Kein Rabatt auch an der Ostküste

Eine andere Tankstelle, die mehrfach von Lesern und Facebook-Kommentatoren genannt wurde, ist die Repsol-Anlage neben dem Safari Zoo in Sa Coma an der Ostküste. Leser Matthias W. schrieb der MZ: „Heute beim Tanken wunderte ich mich, dass ich keinen Tankrabatt mehr bekomme. Dachte schon dieser wäre ausgelaufen.“ Er ließ sich die Tankquittung geben. Darauf ist deutlich zu erkennen, dass der Nachlass nicht gewährt wurde.

Am nächsten Tag kehrte W. an die Tankstelle zurück und zeigte dem Tankwart die Quittung. „Er wollte mit mir diskutieren, aber auf meine Antwort, dass ich zur Polizei gehe, tat er so, als ob er darüber lache, zahlte aber sofort den Rabatt aus.“

Bei einem Anruf der MZ bei der Tankstelle räumte der Verantwortliche am Donnerstag (21.7.) mögliche Fehler ein, wollte aber von einem absichtlichen Betrug nichts wissen. „Es ist durchaus denkbar, dass der Rabatt von den Kassierern hin und wieder vergessen wird. Zurzeit ist einfach unglaublich viel Arbeit“, versuchte der Mann, die Nachlässigkeit mit der großen Zahl an Kunden zu erklären. Man müsse schließlich für den Rabatt eigens einen QR-Code eingeben, um den Preisnachlass zu aktivieren, das könne im Eifer des Gefechts schon mal passieren. Es sei keine böse Absicht und auch eine Häufung bei Urlaubern sei wenn überhaupt ein Zufall.

Kassierer muss den Rabatt manuell eingeben

Ein Test bei einer Tankstelle in Palma ergab, dass es ein Leichtes für den Kassierer ist, den Rabatt zu verwehren. Für den staatlichen Rabatt von 15 Cent muss ein eigenes Feld gedrückt werden, das – versehentlich oder nicht – einfach nicht gedrückt werden kann. Zwar habe jede Tankstelle ihr eigenes System, erklärt die Verantwortliche der Tankstelle, allein gemeinsam sei aber, dass der Rabatt nicht automatisch abgezogen werde, sondern von der Kassiererin oder dem Kassierer eingegeben werden müsse.