Alles wird wegen der Inflation immer teurer? Stimmt so nicht! Der Benzinpreis auf Mallorca, der in der ersten Jahreshälfte gefühlt täglich neue Rekordhöhen erreichte, sinkt nun schon seit sechs Wochen. Der spanienweite Durchschnitt liegt zwar über dem der EU, dank des Tankrabatts - insofern man ihn bekommt - kann man auf der Insel aber günstiger als in Deutschland tanken.

Seit Ende Juni sind die Spritpreise in Spanien um elf Prozent gesunken. Diese Woche gab es im Vergleich zur Vorwoche beim Benzin ein Minus von 2,66 Prozent, bei Diesel 2,06 Prozent. Das geht aus einer Analyse des Ölbulletin der Europäischen Kommission hervor. In dieser Woche lag der durchschnittliche Preis für Superbenzin (95 E5) bei 1,902 Euro, für Diesel 1,893. Dort sind aber noch nicht die 20 Cent Rabatt pro Liter einberechnet, die die spanische Regierung den Autofahrern gewährt. Die Maßnahme gilt nach derzeitigen Stand bis Jahresende. Vorsicht vor dem Tankrabatt-Schwindel Besonders Urlauber mit Mietwagen sollten auf Mallorca jedoch aufpassen, dass ihnen der Tankrabatt gewährt wird. Mehrere Leser hatten der MZ von Schwindeleien und Betrugsfällen an den Tankstellen berichtet. An der Zapfsäule steht der volle Betrag (ohne Rabatt) angeschrieben. Wer beim Tanken im Voraus zahlt, kann Benzin für mehr als den bezahlten Betrag einfüllen. Wer danach zahlt, zahlt weniger als an der Zapfsäule angeschrieben. Autofahrer sollten nach dem Tanken unbedingt auf den Beleg schauen. Dort muss der Rabatt ausgewiesen sein. Dieser ist zweigeteilt – in die Summe, die vom Staat (15 Cent) beglichen wird („Bonif. / Bonificación estatal“) und die, für die die Mineralölkonzerne (5 Cent) aufkommen („Dto. / Descuento …“) sollen. Das kostet Benzin derzeit auf Mallorca Auf Mallorca liegen die Spritpreise am Freitag (5.8.) laut dem staatlichen Portal zwischen 1,83 Euro und 1,95 Euro - mit Rabatt also 1,63 und 1,74 Euro. In Deutschland kostet das Benzin derzeit zwischen 1,73 und 1,81 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr kostet das Benzin auf der Insel 21 Prozent mehr, was bei einem 55-Liter-Tank 16,30 Euro Unterschied ausmacht. /rp