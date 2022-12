Frühlingswetter statt weiße Weihnachten: Dass die Chancen auf Schnee auf Mallorca zu den Feiertagen äußerst gering sind, ist klar. Doch zum Fest gibt es 2022 wie schon im ganzen Dezember für die Jahreszeit hohe Temperaturen und reichlich Sonne.

In der Vorweihnachtszeit wird es noch einmal grau. Am Dienstag (20.12.) wechseln sich lange Sonne und Wolken ab, ehe es gen Nachmittag zuzieht. Den ganzen Tag über kann es zu Nebelschwaden kommen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 20 Grad im Norden Mallorcas um Pollença, etwa 18 bis 19 Grad auf dem Rest der Insel.

Die Wintersonnenwende naht. Die Tage werden wieder länger. Um 17.29 Uhr geht die Sonne auf Mallorca derzeit unter. Die Nacht wird sehr mild bei Tiefstwerten von 11 Grad (Sóller, Inca) bis 14 Grad (unter anderen Santanyí und Palma de Mallorca).

Zum Winteranfang am Mittwoch geht die Sonne um 8.04 Uhr auf. Am Vormittag sind noch einige Wolken am Himmel zu sehen. Diese verziehen sich nach dem Mittagessen. Der Wind weht mäßig aus westlicher Richtung. In Pollença und den Bergen der Tramuntana sind die Böen etwas flotter. Die Temperaturen sinken leicht auf 18 bis 19 Grad, in der Nacht in der Inselmitte unter die Zehn-Grad-Marke.

Donnerstag und Freitag scheint oft die Sonne bei wenigen Wolken. Die Temperaturen steigen und erreichen am Freitag sogar 22 Grad im Norden Mallorcas. Hier nun die Aussichten für die Feiertage:

Heiligabend

Im Gegensatz zum Festland, wo es regnen kann, scheint auf Mallorca durchgehend die Sonne. Die Temperaturen knacken am Samstag (24.12.) fast inselweit die 20-Grad-Marke. Wer zu Weihnachten ein Bad im Meer nehmen möchte, kann sich auf Wassertemperaturen um die 17 bis 18 Grad an der Playa de Palma und Playa de Muro einstellen.

Erster Weihnachtsfeiertag

Es geht fast unverändert weiter. In der Nacht tauchen Wolken auf, die schon am frühen Morgen verschwinden. Die Sonne scheint. Der Wind aus Südwesten weht etwas stärker als an den Vortagen. Die Temperaturen bleiben konstant.

Zweiter Weihnachtsfeiertag

Im Südosten um Santanyí wird es am Vormittag grau. Spätestens am Nachmittag scheint inselweit die Sonne. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte von 22 Grad. /rp