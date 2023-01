Während das Wetter in Deutschland langsam wieder in für den Winter normale Ausmaße erreicht, sind die Temperaturen auf Mallorca für die Jahreszeit weiter sehr hoch. Der vergangenen Dezember war der wärmste seit Aufzeichnung der Wetterdaten, berichtete der spanische Wetterdienst Aemet. Die Tendenz wird im Januar fortgesetzt.

Am Mittwoch (4.1.) ist es auf Mallorca im Vergleich zu den vergangenen Tagen recht kühl. Die Höchstwerte liegen bei 16, vereinzelt bei 17 Grad. Nur vereinzelte Wolken sind am Himmel zu sehen, die Nacht wird sternenklar, aber auch sehr kalt.

Tiefstwerte um den Gefrierpunkt

Die Temperaturen erreichen in den Bergen den Gefrierpunkt, Frost ist möglich. In der Inselmitte liegen die Tiefstwerte bei 2 bis 3 Grad. Das wärmere Meer sorgt für höhere Temperaturen an den Küsten. Hier werden es 6 bis 7 Grad.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Donnerstag dürfte praktisch keine Wolke über die Insel ziehen. Dafür kann es wie zuletzt neblig am Morgen werden. Die Nebelschwaden verziehen sich aber zügig. An den Temperaturen ändert sich wenig: 17 bis 18 Grad tagsüber, nachts 1 bis 7 Grad.

Auch zum Feiertag an den Heiligen drei Königen wird das Wetter schön. Ein paar Wolken gibt es aber am Himmel. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südwestlicher Richtung. Die Temperaturen starten einen Aufwärtstrend und erreichen im Norden Mallorcas 19 Grad.

Mehr Wolken und starker Wind am Wochenende

Das Wochenende wird nicht mehr ganz so bombastisch. Am Samstag setzt sich die Sonne noch stärker gegen die Wolken durch, am Sonntag dominiert zumindest am Vormittag die graue Wolkenfront. Zudem weht der Wind stärker aus Südwest. Dafür werden die Temperaturen noch frühlingshafter und knacken tagsüber die 20-Grad-Marke. Auch nachts wird es bei Tiefstwerten von 8 bis 12 Grad deutlich milder. Der Vollmond am Samstag könnte den Schlafrhythmus mancher Menschen jedoch stören. /rp