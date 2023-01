Temperaturrekord auf Mallorca: Der Dezember 2022 war der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1954. Das gab der spanische Wetterdienst Aemet am Dienstag (3.1.) bekannt. Durchschnittlich seien die Temperaturen um 2,8 Grad höher gewesen als im Durchschnitt. An der Messstation am Flughafen Son Sant Joan waren es sogar 3,1 Grad. Auch in der Nacht lagen die Werte 2,4 Grad höher als im Durchschnitt.

Wie Sprecher Bernat Amengual erklärte, habe es im gesamten Monat nur vier Tage gegeben, an denen für die Jahreszeit typische Temperaturen herrschten. Dabei handelte es sich um die ersten drei Tage des Monats und den 11. Dezember.

25,5 Grad in Sineu

Die höchste Temperatur habe man am 26. Dezember in Sineu gemessen. An diesem Tag herrschten in dem Dorf in der Inselmitte 25,5 Grad. Die höchste Nachttemperatur gab es am 13. Dezember in Campos mit 17,7 Grad.

Außergewöhnlich laut Amengual: Es gab keinen Schnee. "Normal wäre, dass an einem oder zwei Tagen des Monats Schnee in der Tramuntana fällt." Auch habe es keinen Bodenfrost gegeben. Üblich seien mindestens drei Tage Bodenfrost an der Messstation am Flughafen und sechs Tage in der Tramuntana. Beim Niederschlag lagen die Werte unter dem Durchschnitt. "Es sind rund 60 Prozent der üblichen Menge Regen gefallen." Die regenreichsten Tage seien der 1. bis 3. Dezember gewesen.

Die Wassertemperaturen sind ebenfalls zu hoch für die Jahreszeit. Normal wären durchschnittlich 14 Grad, aktuell liegen die Werte eher bei 17 Grad. Immerhin: Nebel hat es an 14 Tagen des Monats gegeben.

Trend setzt sich im Januar fort

Auch im Januar setzt sich der Trend fort. Am Dienstag (3.1.) lagen die Höchstwerte bei etwa 16 bis 17 Grad, also rund zwei bis drei Grad mehr als üblich. In den kommenden Tagen soll sich daran wenig ändern. In den kommenden Nächten erwartet Amengual derweil Temperaturen von 6 bis 7 Grad an der Küste und 3 bis 4 Grad in den Bergen. /pss