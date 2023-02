Das Sturmtief "Juliette" hat auch den Osten von Mallorca am Dienstagmorgen (28.2.) fest im Griff. In Manacor und den umliegenden Gemeinden des "Llevant" kam es in der Nacht zu zahlreichen Sturmschäden.

Laut den Einsatzkräften wurden über Nacht insgesamt 147 Einsätze notwendig, 21 davon allein in der Gemeinde Felanitx und 10 im Gemeindegebiet Manacor. Von Überschwemmungen betroffen sind vor allem die Landstraßen Ma-4020 (Manacor-Porto Cristo), Ma-4014 (Cala Varques-Cales de Mallorca), Ma-14 (Son Macià-Cales de Mallorca) und Ma-4100 (Manacor-Sant Llorenç, Ma- 4100 (alte Landstraße Manacor-Artà), Ma-4014 (Portocolom-Portocristo) und Ma-4010 (Felanitx-Portocolom), sowie die Strecke von Artà nach Capdepera. Sie sind für den Verkehr gesperrt. Aber auch zahlreiche kleinere Wege und Straßen waren von Wassermassen überspült worden. Insgesamt mussten die Rettungskräfte 30 Mal ausrücken, um Zufahrten zu sichern oder abzusperren.

Regen und Sturm

Auch die Sturzbäche im Inselosten konnten den Regenfällen nicht immer standhalten. Laut dem Regionalsender IB3 waren am Dienstagmorgen unter anderem der Torrent Sa Vall (Manacor), sowie der nahe dem Industriegebiet von Artà über die Ufer getreten. In Artà wurden laut spanischem Wetterdienst Aemet von Montagmorgen bis Dienstagmorgen 162 Liter Niederschläge pro Quadratmeter in 24 Stunden gemessen, in Son Servera 138 und in Portocolom 125.

Continúa lloviendo en las islas #Baleares estas son las precipitaciones (en l/m2) últimas 24 h#Mallorca

171 Pollença

162 Artà

138 S.Servera

125 Portocolom

123 Muro

121 Palma Univ

119 Petra

111 Sa Pobla

98 C St Pere



Radar: https://t.co/z3hBwMY6pohttps://t.co/epguW6z22l pic.twitter.com/tuiupLOuug — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 28 de febrero de 2023

Neben den dauerhaft anhaltenden Niederschläge machen vor allem die starken Sturmböen dem Inselosten zu schaffen, die ebenfalls am Dienstagvormittag weiter wüteten. Zahlreiche Bäume wurden entwurzelt. 23 Mal mussten Feuerwehr und Co. ausrücken, um größere Bäume aus dem Weg zu räumen, die Straßen, Häuser oder parkende Fahrzeuge getroffen hatten. In Capdepera wehten die Windböen Teile des Daches der Sportanlage und des Schwimmbads herunter und richteten großen materiellen Schaden an.

Mancherorts Schnee

Besonders in den Küstenorten gibt auch die aufgewühlte See Grund zur Sorge. Zwar sind in Cala Millor, Cala Ratjada und Portocristo bisher keine Schneeflocken gefallen, dafür machen die meterhohen Wellen den Anwohnern in erster Meereslinie zu schaffen. Von Spaziergängen in Küstennähe wird weiter dringend abgeraten. Auch die Gemeinde Capdepera wies in den sozialen Netzwerken am Dienstag (28.2.) noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass es ratsam sei, nur in Notfällen das Haus zu verlassen. Rund um Cala Ratjada und an der Küste Artàs herrscht weiterhin Warnstufe Rot wegen hohen Wellengangs.

Eine weiße Überraschung erlebten derweil die Menschen rund um Felanitx. Hier fielen tatsächlich Schneeflocken, an einigen Stellen blieb der Schnee sogar zentimeterhoch liegen, wie zahlreiche Fotos in den sozialen Netzwerken belegen. Neben Fotos von Menschen, die sich über den Schnee freuen und Schneeballschlachten veranstalten, dominieren die negativen Nachrichten: "Rund um Felanitx kam es Montag zu stundenlangem Stromausfall", schreibt beispielsweise MZ-Leser Ulrich Gescher. "Gegen 22 Uhr war der Strom dann nach circa fünf Stunden endlich wieder da. Aber zu früh gefreut. Auch jetzt noch kommt es immer wieder zu minutenlangen Stromausfällen", so Gescher am Dienstagmittag.