Bei einer Auseinandersetzung im Megapark hat ein Türsteher offenbar einen deutschen Polizisten, der auf Mallorca Urlaub macht, lebensgefährlich verletzt. Die Nationalpolizei bestätigte gegenüber der MZ den Vorfall, über den zunächst die Zeitung "Última Hora" berichtet hatte, wollte sich aber zunächst nicht zu den Details äußern.

Widersprüchliche Aussagen

Demnach kam es am Montag (22.5.) zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Gast des Partytempels und dem Angestellten. Über den weiteren Verlauf gibt es widersprüchliche Aussagen. Der Bereich des Megaparks, in dem der Vorfall stattfand, ist dem Zeitungsbericht zufolge nicht mit Sicherheitskameras ausgestattet.

Nach Angaben der Freunde des Polizisten soll der Türsteher den Deutschen daraufhin auf den Boden gestoßen haben. Das Opfer schlug mit dem Kopf auf und erlitt einen Schädelbruch. Der Mann wurde ins Krankenhaus Son Espases gebracht, wo er notoperiert wurde.

Die Version der Angestellten

Die Angestellten des Megaparks hingegen erklären, sie seien nicht aggressiv geworden. Der Urlauber soll sehr betrunken gewesen sein und ohne Fremdeinwirkung auf den Boden gestürzt sein.

Die Polizei befragte die Zeugen des Vorfalls und nahm den Sicherheitsangestellten fest. Gegen ihn wird wegen schwerer Körperverletzung ermittelt. Am Mittwoch (24.5.) wurde er nach zwei Tagen in einer Polizeizelle dem Haftrichter vorgeführt.

Das deutsche Konsulat in Palma bestätigte gegenüber der MZ den Vorfall und steht im Kontakt mit den Angehörigen sowie einem Begleiter des Verletzten. Der Megapark beantwortete eine Anfrage zunächst nicht.

Schwerer Vorfall im Jahr 2019

Es ist nicht das erste Mal, dass es zu folgenschweren Auseinandersetzungen zwischen Partygästen des Megaparks und dem Sicherheitspersonal kommt. Im Jahr 2019 etwa wurde ein 43-jähriger Türsteher von deutschen Neonazis brutal zusammengeschlagen. Der Mann musste ein halbes Jahr lang behandelt werden. Eine linksseitige Lähmung konnten die Ärzte nicht verhindern. Vor dem Gerichtsprozess 2021 kam es zu einer außergerichtlichen Einigung. Die Neonazis zahlten 150.000 Euro Schmerzensgeld, dafür wurde ihre fünfjährige Haftstrafe zur Bewährung ausgesetzt.