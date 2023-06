Die Nationalpolizei hat auf Mallorca einen Türsteher festgenommen, der einen deutschen Urlauber verprügelt und zu Boden geschubst haben soll. Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag (17.6.) an der Playa de Palma.

Einer Pressemitteilung der Polizei zufolge habe sich der Mann in einem Lokal in der Urlauberhochburg befunden, als der Türsteher auf ihn zuging und anfing, auf ihn einzuprügeln. Danach habe er den Urlauber gepackt und durch den Hintereingang nach draußen befördert. Dort habe er ihn geschubst, woraufhin das Opfer mit dem Kopf auf den Boden einschlug.

Als die herbeigerufenen Beamten am Ort des Geschehens eintrafen, fanden sie den Urlauber bewusstlos am Boden vor. An seinem Kopf klaffte eine große Wunde, aus der der Mann stark blutete. Der Urlauber wurde mit dem Rettungswagen in ein Gesundheitszentrum gebracht, wo die Wunde genäht wurde und er auf Schäden am Gehirn untersucht wurde. Die Polizeibeamten befragten derweil die Augenzeugen im Lokal. Im Anschluss wurde der Türsteher festgenommen.

Ähnlicher Fall vor wenigen Wochen

Der Fall erinnert stark an einen Vorfall Ende Mai, als ein deutscher Urlauber bei einer Auseinandersetzung mit einem Türsteher vom Megapark schwer verletzt wurde. Auch dort fiel das Opfer auf den Boden und schlug mit dem Kopf auf. Noch ist in dem Fall allerdings nicht klar, inwieweit den Türsteher die Schuld für die schwere Verletzung trifft. Einer Version der Ereignisse zufolge habe der Deutsche versucht, den Sicherheitsmann zu schlagen, der sei daraufhin ausgewichen, was den Angreifer aus dem Gleichgewicht gebracht haben soll. Der Deutsche liegt weiter im Krankenhaus, soll aber mittlerweile außer Lebensgefahr sein.