Das Wetter auf Mallorca wird nochmal winterlich. So schlimm wie im vergangenen Jahr, als Sturmtief Juliette ein Schneechaos auf der Insel brachte, wird es aber bei Weitem nicht. Die geringe Chance auf ein paar Schneeflocken in den Bergen besteht. Doch dafür müsste es erstmal Niederschlag geben.

Am frühen Freitagmorgen sind ein paar Tropfen im Norden Mallorcas möglich. Bereits ab 9 Uhr scheint inselweit die Sonne und kaum eine Wolke ist am Himmel zu sehen. Die Temperaturen sinken im Vergleich zum Vortag stark auf Höchstwerte von 15 bis 16 Grad. Der Wind weht kräftig aus Richtung West-Nordwest.

Nochmal kalte Nächte: Tiefstwerte 3 Grad

Um 18.35 Uhr verabschiedet sich die Sonne. Die Nacht wird kalt, allerdings erst in den frühen Morgenstunden. Die Tiefstwerte liegen bei 3 Grad in der Inselmitte, bis zu 8 Grad an der Küste.

Der Samstag wird wechselhaft. Am Vormittag sind Sonnenschein, Regen und Gewitter möglich. Nach dem Essen wird es freundlicher. Der Niederschlag kann als Hagel fallen, ab einer Höhe von 1.000 Metern schneit es. Die Tagestemperaturen bleiben konstant. Der böige Wind flaut am Nachmittag ab.

Stürmisch, aber kaum Niederschlag ab Sonntag

Die Nacht wird wieder kalt. Am Sonntag steigen die Temperaturen auf 17 Grad. Es ist den ganzen Tag grau. Viel regnen wird es aber nicht. Der spanische Wetterdienst Aemet beziffert die Regenwahrscheinlichkeit in Palma am Vormittag auf 25 Prozent, am Nachmittag auf 60 Prozent. Es wird den ganzen Tag stürmisch. Der Wind weht aus südwestlicher Richtung. Rund um die Insel gilt Warnstufe Gelb wegen hoher Wellen.

In der neuen Woche wird es keine weiteren Änderungen geben. Es bleibt wechselhaft, wobei sich der Regen auf wenige Tropfen beschränkt. Zwischendurch scheint auch immer wieder die Sonne. Die Temperaturen bleiben bei etwa 17 Grad konstant. Die Nächte werden etwas milder, aber auch nicht viel.