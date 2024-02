Das Warten auf den Regen auf Mallorca geht weiter. In den kommenden Tagen soll das Wetter auf der Insel wechselhaft werden. Sicherlich werden auch ein paar Tropfen vom Himmel fallen. Unklar ist jedoch, in welcher Menge. Der kleine Temperatursturz wird mancherorts spürbar ausfallen.

Am Mittwoch (21.2.) scheint den ganzen Tag die Sonne. Die Temperaturen erreichen im Norden die 20-Grad-Marke, im Süden bleibt es bei 16 Grad kühler. Der Wind weht schwach aus südwestlicher Richtung. Die Sonne geht 18.33 Uhr unter, die Nacht bleibt mild. Die Temperaturen rutschen nicht in einstellige Bereiche. Der Himmel zieht zu, keine gute Nacht für Sternegucker.

Graue Wolkendecke am Donnerstag

Die graue Decke hält am Donnerstagmorgen an. Im Sóller-Tal wird es zudem neblig. Am späten Vormittag vertreibt die Sonne die Wolken. Die Temperaturen ziehen kräftig an und steigen auf 23 Grad im Norden. Erneut ist es im Süden kälter, diesmal werden es 18 Grad in Andratx. Der Wind nimmt im Tagesverlauf zu und bläst am Abend kräftig, weiter aus südwestlicher Richtung. In den Bergen erreichen die Böen 70 km/h.

Gen Wochenende sinken die Temperaturen rapide. So sollen es laut spanischem Wetterdienst in Inca am Samstag nur noch 15 Grad werden. Im Süden um Palma bleiben die Temperaturen hingegen konstant.

Wann kommt nun der Regen auf Mallorca?

Die ersten Tropfen wird es ziemlich sicher Freitagvormittag geben. Der spanische Wetterdienst Aemet gibt die Regenwahrscheinlichkeit im Norden und der Inselmitte mit 95 Prozent an. Auf der Wetterkarte sind aber auch Sonnen zu sehen. Der Boden wird höchstens leicht befeuchtet, zumal es am Nachmittag schon wieder ausschließlich sonnig wird.

Am Samstag gibt es das gleiche Spiel, wobei die Regenwahrscheinlichkeit am Vormittag etwas geringer ist. Am Nachmittag scheint wieder die Sonne. Der Sonntag wird zwar bewölkt und der Wind weht stark aus Westen, aber regnen wird es nach derzeitigem Stand nicht. Einen richtigen Schauer könnte es Anfang nächster Woche geben. Doch bis dahin kann sich die Prognose noch ändern.