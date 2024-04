Unfall auf Mallorca: Sóller-Zug rammt mitten in Palma einen Mercedes

Es passiert jedes Jahr mindestens einmal und am Freitag (5.4.) war es wieder so weit: Der Sóller-Zug, auch Roter Blitz genannt, ist auf Mallorca einmal mehr mit einem Auto zusammengestoßen. Am Vormittag kam es im Carrer Eusebi Estada im Zentrum von Palma zum Zusammenstoß der gemütlichen Bimmelbahn mit einem Auto, das aus zunächst ungeklärten Gründen ins Gleisbett fuhr. An dieser Stelle gibt es keinen Bahnübergang, wie in der Straße ansonsten an zahlreichen anderen Stellen.

Bei dem Unfall verletzte sich niemand, das Auto allerdings blieb schwer beschädigt zurück. Bis das Fahrzeug von den Schienen gehoben war, musste der Bahnverkehr auf der Linie von Palma nach Sóller unterbrochen werden. Die Polizei leitete auch den Autoverkehr um. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 11.50 Uhr auf Höhe der Hausnummer 67.

Die jüngsten Unfälle

In den zurückliegenden Jahren kam es immer wieder zu Zusammenstößen des Sóller-Zuges mit Autos. Der letzte Zwischenfall datiert vom 28. Juni 2023, als ein Mietwagen im Zentrum von Sóller mit der Bahn zusammenprallte.

Im September 2022 ereignete sich ein ganz ähnlicher Unfall an einem Bahnübergang nahe Palmanyola. Zumeist enden die Kollisionen glimpflich, weil der Rote Blitz äußerst langsam unterwegs ist.