Hauseinsturz an der Playa de Palma: Pollença trauert um Maryama S.

Bei einem der Opfer des tragischen Hauseinsturzes an der Playa de Palma am Donnerstagabend (23.5.) handelt es sich um die 23-jährige Spanierin Maryama S. Wie MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, wohnte die junge Frau mit senegalesischen Wurzeln in Pollença, arbeitete aber unter anderem als Kellnerin an der Playa de Palma.

Maryama wurde in Navarra auf dem spanischen Festland geboren, zog aber vor 20 Jahren mit ihrer Familie nach Mallorca.Dort, in Pollença, wuchs die junge Frau auf, und arbeitete unter anderem auch in einem Friseursalon im Ort. Erst vor wenigen Jahren zog sie nach Palma, wo sie sich mit ihrem Bruder Musta eine Wohnung teilte. Bei einem Praktikum im Eventbereich der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" hinterließ die 23-Jährige einen positiven Eindruck unter den Kollegen. Sie zeigte sich als fröhlicher, belastbarer und sehr fleißiger Mensch, die ein gutes Gespür für ihre Mitmenschen hatte.

Keine Details über deutsche Opfer

Neben verschiedenen Jobs bildete sich Maryama an mehreren Bildungseinrichtungen auf der Insel weiter, bevor der Hauseinsturz ihr Leben plötzlich beendete. Die Gemeinde Pollença gedenkt bei der verhängten Trauer am Samstag (25.5.) besonders der 23-Jährigen. "Der Verlust eines so jungen Lebens, vor allem unter solchen Umständen, hat die Bevölkerung sehr bewegt", heißt es in einer Presseerklärung des Rathauses.

Bei einem anderen Opfer handelt es sich um den im Stadtbild bekannten Türsteher Abdoulaye D. . Über die Identität der zwei deutschen Opfer (einer 20-Jährigen und einer 30-Jährigen Frau) will das Konsulat keine Details preisgeben. /somo