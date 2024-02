Die Bauern auf Mallorca lassen schon mal die Motoren warmlaufen: Die Landwirte der Insel haben sich bereits am Donnerstag (15.2.) auf ihre Traktoren geschwungen, um aus ein Treffen mit Landwirtschaftsminister Joan Simonet und Vertretern der anderen Fraktionen des Balearen-Parlaments in Palma anzusteuern.

Doch das war nur der Anfang, denn für Montag (19.2.) ist eine große Demonstration geplant. Der Verkehr in der Innenstadt von Palma soll dann weitgehend zum Erliegen gebracht werden. Es wird empfohlen, am Montag die Innenstadt weiträumig zu umfahren und mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Palma zu reisen.

Vertreter von Kooperativen und der Bauernverbände, so etwa von UPA-AIA Illes Balears, Unió de Pagesos de Mallorca, Cooperatives Agroalimentàries Illes Balears und Asaja versammelten sich am Donnerstagvormittag auf dem Großparkplatz von Son Fuster, von wo aus zehn Traktoren zum Sitz des Ministeriums im Carrer Eusebi Estada fuhren. Die Land- und Viehwirte fordern unter anderem faire Preise für ihre Produkte, die Beibehaltung der Steuerermäßigung für Agrardiesel, strengere Kontrollen für Importe aus Nicht-EU-Ländern und einen Abbau der Bürokratie.

Mehr als 150 Traktoren

Die kleine Traktorkolonne war der Auftakt zum großen Protest der mallorquinischen Landwirte, die damit dem Beispiel ihrer Landsleute auf dem Festland und in Europa folgen. Am Montag werden dann mehr als 150 Traktoren erwartet, die zum Sitz der Regierungsdelegation in Palma fahren werden. Die Demonstration wird von verschiedenen Punkten der Insel ausgehen, wie Sa Casa Blanca, Santa Maria, dem Restaurant Ses Torres, dem Restaurant Es Cruce, dem Foro de Mallorca in Binissalem und der Residència de Campos. /jrm