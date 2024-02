Maskenskandal auf Mallorca: Ex-Ministerpräsidentin Armengol bricht ihr Schweigen Die Politikerin erklärte am Dienstag (27.2.), sie finde die Vorstellung ekelhaft, dass sich Personen am Verkauf von Masken in der Pandemie bereichert haben könnten. Einige Fragen bleiben weiterhin unbeantwortet