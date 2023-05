Gestern war ich mal wieder an Palmas Stadtstrand Can Pere Antoni. Leider sind die Duschen da noch nicht in Betrieb. Wissen Sie, wann es damit beginnt?

(Tom W., per Mail)

Laut Emaya sind die Duschen im Bereich Palma aktuell von 11–18 Uhr in Betrieb. In der Hochsaison verlängert sich der Zeitraum auf 10–19.30 Uhr. Allerdings sind die Duschen am Stadtstrand von Can Pere Antoni im Moment noch ganz ausgebaut, wie uns Leser berichteten. Daher ist es zumindest beim Stadtstrand nicht möglich, sich zu duschen.

Ich will unsere Musikgruppe für den Rosenmontagszug an der Playa de Palma im September anmelden. Was ist zu tun?

(Markus Z., per Facebook)

Immer am dritten Montag im September kommen in der Schinkenstraße an der Playa de Palma Narren zum traditionellen „Rosenmontagszug“ zusammen. Die Gründer sind eine Gruppe Freunde aus Solingen, allerdings steckt dahinter keine größere Planung oder Organisation. Die Musikkapelle muss also auch nicht angemeldet werden. Sie können einfach am 18. September auftauchen.

