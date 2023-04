Ich bin Nicht-Residentin, zeitweise allerdings länger als sechs Wochen am Stück auf der Insel. Meine private deutsche Krankenversicherung zahlt nur für Aufenthalte bis zu sechs Wochen. Gibt es für solche Zwecke eine spanische Zusatzversicherung? (Hannah O., per E-Mail)

Wenn Sie für nur kurze Zeit einen Krankenschutz brauchen, sind Reisekrankenversicherungen fürs Ausland empfehlenswert. Dabei gibt es Versicherungsgesellschaften, die sowohl in Spanien als auch in Deutschland vertreten sind, wie beispielsweise AXA oder DKV.

Macht ihr das Wetter absichtlich schön?

Als Auswanderer lese ich gerne die MZ. Kürzlich am Balneario 12 war das Wetter aber saukalt, am frühen Nachmittag 18 Grad mit eiskaltem Wind. Macht Ihr das Wetter absichtlich schön? (Leo B., per E-Mail)

Die MZ-Redaktion richtet sich nach dem spanischen Wetterdienst AEMET und versucht, in ihren Artikeln dem Wettergeschehen auf der ganzen Insel gerecht zu werden. Gerade an den Küsten kann es jedoch zu spontanen kalten Brisen kommen, die nicht vorhersehbar sind. Mit falschen Wetteraussichten wäre im Übrigen niemandem gedient.

Keine Tische an der Plaça in Pollença

Warum stehen auf der Plaça Mayor in Pollença so wenig Stühle und Tische? Hat die Gemeinde kein Interesse mehr an den Tagestouristen? (Gabriel U., per E-Mail)

Im Tourismusbüro an der Plaça Mayor in Pollença gab man mir die Auskunft, dass die Gemeinde von Pollença die Tische und Stühle nicht reduziert habe, sie seien weiterhin in großer Zahl aufgestellt. Vielleicht besuchten Sie vor Ostern Pollença? Zu dieser Zeit waren noch nicht alle Lokale geöffnet.

Kontakt zur Scal-Schule

Haben Sie Kontakt zu der Scal-Schule in Magaluf? Ich benötige von dort Dokumente. (Irene T., per E-Mail)

Der letzte Eintrag im MZ-Archiv zum Colegio Scal in Magaluf stammt von 2009. Damals ist die Schule geschlossen worden. Da Sie wahrscheinlich Schuldokumente benötigen, kann man Ihnen womöglich im balearischen Bildungsministerium weiterhelfen. Hier eine E-Mail-Adresse für weitere Auskünfte in der Conselleria: jaramburu@sgtedu.caib.es.

Leser fragen die MZ E-Mail: leserfragen@ mallorcazeitung.es