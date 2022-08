Sollte Vedat Muriqi einmal ausfallen, guckt Real Mallorca blöd aus der Wäsche. Das komplette Spielsystem ist auf den 1,94 Meter großen Lulatsch zugeschnitten. Bei der Heimpleite mit 1:2 gegen Real Betis am Samstag (20.8.) erzielte der Kosovare den bislang einzigen Saisontreffer des Inselclubs. Der Erstligist sucht nun noch nach einem weiteren Stürmer. Dabei fällt immer wieder der Name Martin Braithwaite.

Der dänische Nationalspieler hat früher unter Real-Mallorca-Trainer Javier Aguirre für Leganés gespielt. Beide kennen und schätzen sich. Im Februar 2020 kaufte der FC Barcelona den Dänen dank der umstrittenen Regelung, dass ein Verein nach einer Verletzung eines Spielers auch außerhalb des Transferfensters einkaufen darf. Damals belächelten Fans und Experten den Wechsel des Angreifers nur müde. Was wolle denn das Starensemble mit dem unbekannten Stürmer? Doch Braithwaite erarbeitete sich seine Einsätze und brillierte vor allem mit dem Nationalteam bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer, als er mit Dänemark ins Halbfinale kam.

Seit einem Jahr kaum gespielt

Im September zog sich der heute 31-Jährige jedoch eine schwere Knieverletzung zu. Mit Ausnahme eines zehnminütigen Kurzeinsatzes im März stand er seitdem nicht mehr für Barça auf dem Platz. Und geht es nach Trainer Xavi, wird es der Däne auch nicht wieder tun. In den Ligaspielen saß er nur auf der Tribüne. Selbst beim Testspiel gegen Manchester City am Mittwochabend (24.8.) war Braithwaite neben Umtiti der einzige Profi, der nicht im Kader stand.

Hohe Gehaltsforderungen

Beim katalanischen Weltclub hat der Stürmer noch bis 2024 einen Vertrag. Eine Ablöse will Real Mallorca nicht bezahlen und hat daher offenbar angefragt, ob der Däne nicht auf Leihbasis für eine Saison auf die Insel kommen könne. Das wäre für alle Seiten eine sinnvolle Lösung. Barça streicht Braithwaite aus dem Kader, Real Mallorca bekommt Unterstützung im Abstiegskampf, und der Spieler kann sich für die WM im kommenden Winter empfehlen. Einziger Haken an der Sache ist das hohe Gehalt. Der Fußballer kassiert bei den Katalanen um die vier Millionen Euro im Jahr. Zu Abstrichen ist er anscheinend nicht bereit. Auf der Insel dürften selbst die Spitzenverdiener kaum mehr als die Hälfte davon bekommen. Bis Donnerstag (1.9.) haben die Vereine in Spanien noch Zeit, Spieler zu verpflichten oder zu verkaufen.

So lief der Heimauftakt gegen Real Betis

Neben dem Sturm haben die Mallorquiner vor allem im Mittelfeld Bedarf. Trainer Aguirre setzt dort auf Spieler, die in der vergangenen Saison als Flop galten, dafür im Endspurt aber ein, zwei gute Spiele ablieferten. Das betrifft sowohl den Argentinier Rodrigo Battaglia als auch den Franzosen Clément Grenier, die nun zu Saisonstart erneut enttäuschten. Besonders dem Südamerikaner kann man die Niederlage gegen Real Betis ankreiden, da er vor beiden Gegentoren ziemlich plump einen Elfmeter verursachte. Die Alternativen auf der Bank sind jedoch rar.

Neue Tribüne eingeweiht

Gegen das Team aus Sevilla hat Real Mallorca die neue Gegentribüne eingeweiht, die der erste Teil des geplanten zweijährigen Stadionumbaus ist. Die Fans saßen nun direkt am Spielfeldrand. Die Konstruktion für das Dach ist erst zur Hälfte angebracht. Zu klein geraten scheint eine Mauer, die Tribüne und Spielfeld trennt. Diese bietet kaum Schutz vor Flitzern. Neu war auch das Catering. Die Grillmeister-Stände sind aus dem Stadion verschwunden. Sprich: Es gibt keine Bratwurst mehr bei Real Mallorca. Die Alternative sind nun Hamburger oder wenig appetitlich aussehende bocadillos.

Als Nächstes muss Real Mallorca am Samstag (27.8.) auswärts gegen Rayo Vallecano ran. Der Arbeiterclub aus Madrid ist mit einem Unentschieden gegen Barça und einem Sieg gegen Espanyol Barcelona in die Saison gestartet. Beim bislang letzten Aufeinandertreffen im Mai konnten die Mallorquiner durch ein Tor von Abdón Prats in der letzten Minute mit 2:1 gewinnen. Durch den Sieg am vorletzten Spieltag hielt das Team damals die Chance auf den Klassenerhalt am Leben. Nun könnte die Mannschaft die Abstiegsplätze verlassen.