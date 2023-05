Real Mallorca hat am 34. Spieltag der Primera División daheim gegen Cádiz mit 1:0 gewonnen. Es war kein Spiel für Fußballästheten, aber die drei Punkte bescheren dem Club von der Insel nun 44 Zähler, was auch bei unglücklichen Konstellationen zum Klassenerhalt reichen sollte. Auch wenn dieser rein rechnerisch noch immer nicht eingetütet ist.

Die Partie im Stadion von Son Moix begann mit mehreren Schreckmomenten für die Hausherren. Die Gäste aus Andalusien, mitten im Abstiegskampf, starteten furios und schossen in den ersten fünf Minuten bereits drei Mal auf den Kasten von Real Mallorca. Der Ball allerdings landete nicht im Tor, so dass sich Real Mallorca in der Folge erst einmal ordnen und selbst die Offensive angehen konnte.

Pablo Maffeo köpft den Ball ins Tor

Und es dauerte nicht lange, da stand es 1:0. In der 16. Minute köpfte zunächst Baba den Ball an den Pfosten, bevor der Ex-Stuttgarter Pablo Maffeo den Abpraller ebenfalls per Kopf versenkte. Weitere große Chancen blieben in der ersten Hälfte Mangelware.

Auch nach der Halbzeitpause war Cádiz wieder das aktivere Team, traf aber das Tor nicht. Real Mallorca wachte erst gegen Ende der Spielzeit noch einmal ein wenig auf und drückte auf das zweite Tor. Das kam dann auch in Gestalt von Kang-in Lee in der 96. Minute, doch dem Treffer auf das leere Tor (der Keeper von Cádiz war mit nach vorne gestürmt) ging eine Abseitsstellung voraus.

So blieb es beim knappen 1:0. Die Fans feierten den Klassenerhalt im Stadion. Nun stehen noch vier Partien an. Die nächste Begegnung muss Real Mallorca am Samstag (20.5.) um 18.30 Uhr bei UD Almería absolvieren. Die Andalusier brauchen ebenfalls noch jeden Zähler im Kampf gegen den Abstieg. /jk