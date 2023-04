Mallorca darf sich weitgehend sicher auf ein weiteres Jahr mit einem Fußball-Erstligisten freuen: Real Mallorca hat am Sonntagabend (23.4.) mit einem Sieg gegen Getafe die 40 Punkte vollgemacht, die zwar rein rechnerisch noch nicht die Klasse sichern, aber in den zurückliegenden Jahren immer ausreichten. Seit der Saison 2011/12 ist kein Team mehr abgestiegen, das 40 Punkte holte.

Der Sieg gegen das Madrider Vorstadtteam war über die 90 Minuten gesehen verdient. Die erste Halbzeit allerdings begann schwach und als die Gäste, die in akuter Abstiegsgefahr schweben, in der 23. Minute nach einem abgefälschten Schuss von Mayoral in Führung gingen, mussten die rund 16.000 Zuschauer auf den Rängen schon ein mühsames Anrennen der Heimelf über 70 Minuten befürchten.

Es war kein Handelfmeter

Davon war in der ersten Halbzeit zu allem Überfluss dann auch noch wenig zu sehen, Real Mallorca erspielte sich kaum Gelegenheiten. Getafe verwaltete den Vorsprung ohne größere Probleme. Unmittelbar vor der Pause forderte Real Mallorca und das gesamte Stadion einen Handelfmeter, aber der Schiedsrichter konsultierte nicht einmal den VAR. Die Bilder zeigen, dass er damit recht hatte.

Das Bild änderte sich dann aber schnell in der zweiten Halbzeit. Real Mallorca drückte nun und wurde schnell belohnt. Nach einem Schuss aufs Tor, den Getafes Schlussmann David Soria nur zur Seite klären konnte, war Kang-in Lee am schnellsten zur Stelle und schob zum Ausgleich ein. Und es dauerte wieder nicht lange, bis Raíllo per Kopf die Führung für die Hausherren erzielte (64.).

Beherzter Sprint in letzter Sekunde

Nun zog sich Real Mallorca wieder etwas zurück und fühlte sich wohl in der Rolle des Führenden. Als alle schon mit dem Abpfiff rechneten, nahm sich Kang-in Lee noch einmal ein Herz, sprintete über das halbe Feld und schoss den Ball ins Tor zum 3:1-Endstand in der 95. Minute.

Real Mallorca hat nach dem Sieg 40 Punkte auf dem Konto, bereits einen mehr als in der Saison 2021/22, als 39 Zähler zum Klassenerhalt reichten. Acht Spieltage sind es für den Tabellenzehnten noch bis zum Saisonende, bereits am Mittwoch (19.30 Uhr) geht es beim Tabellendritten Atlético Madrid weiter. Das nächste Heimspiel steht am Montag (1.5.) um 19 Uhr gegen Athletic Bilbao an.