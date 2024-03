Das war fast ein bisschen unglücklich: Fußball-Erstligist Real Mallorca hat am Freitagabend (8.3.) zum Auftakt des 28. Spieltags in der Primera División sein Auswärtsspiel beim FC Barcelona mit 0:1 verloren. Die Mannschaft von Trainer Javier Aguirre war dabei in der ersten Halbzeit dem Spitzenclub mindestens ebenbürtig, doch ein Geniestreich des erst 16-jährigen Lamine Yamal durchkreuzte die Hoffnungen, einen Zähler aus der katalanischen Metropole mit auf die Insel zu nehmen.

Von Beginn an spielte Real Mallorca bei Barça mutig mit und machte den Katalanen das Leben schwer. Der FC Barcelona kam in den ersten Minuten nicht zu Chancen und fühlte sich sichtlich unwohl auf dem Rasen. Das hätte sich nach 20 Minuten ändern können, als der Schiedsrichter ein Foul im Strafraum vom Videoschiedsrichter belegen ließ. Elfmeter abgewehrt Copete hatte Raphinha in vollem Lauf unabsichtlich zu Fall gebracht. Torhüter Rajkovic allerdings machte es seinem Teamkollegen Greif wie im Halbfinale der Copa del Rey nach und wehrte den Elfmeter von Gündogan ab. Es war der erste Strafstoß, den Barça in der gesamten Saison vergab. Diese Aktion gab den Gästen noch mehr Selbstvertrauen, und Real Mallorca spielte munter nach vorne mit. Zu großen Chancen kam es auf beiden Seiten allerdings nicht, Cyle Larin vergab etwa relativ frei vor Torwart Ter Stegen. Barça macht mehr Druck Nach der Pause änderte sich das Panorama. Barça machte jetzt mehr Druck, der Ball blieb nur noch kurz in den Reihen von Real Mallorca. Lamine Yamal, das Wunderkind von Barça, gab nach knapp einer Stunde schon einmal einen Warnschuss ab, den Rajkovic mit den Fingerspitzen noch erwischte und der dann an die Latte knallte. In der 73. Minute machte er es dann noch besser, verlud Dani Rodríguez in der Abwehr und schoss mit links platziert in die einzige Ecke, in die Torwart Rajkovic nicht kommen konnte - ein Traumtor. Abstiegsduell gegen Granada Danach passierte nicht mehr viel, Barça schaukelte den Sieg über die Zeit und kletterte damit zumindest vorerst wieder auf Rang 2 der Tabelle. Real Mallorca blieb mit 27 Punkten auf Platz 15 der Rangliste, acht Zähler vor Cádiz. Die Andalusier rangieren auf dem ersten Abstiegsplatz, haben aber die Möglichkeit. an diesem Wochenende den Rückstand wieder verkürzen. Real Mallorca kann am kommenden Samstag (16.3.) um 14 Uhr gegen den Vorletzten aus Granada einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. /jk