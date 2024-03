Real Mallorca hat am Sonntagabend (3.3.) das Heimspiel gegen Girona mit 1:0 gewonnen. Während die Mallorquiner dadurch vorerst dem Abstiegskampf entrücken, müssen die Gäste wohl die kleinen Titelhoffnungen begraben.

Innenverteidiger Copete traf für den Inselclub nach einer Ecke in der 33. Minute. Im restlichen Spielverlauf wurde das Überraschungsteam aus Girona zwar immer offensiver, konnte Torwart Predrag Rajkovic aber nicht bezwingen.

Raus aus dem Abstiegskampf

Damit geht die Chance flöten, auf vier Punkte an den Tabellenführer Real Madrid heranzurücken. Die Madrilenen haben mit sieben Punkten Vorsprung derzeit ein komfortables Polster im Titelrennen. Real Mallorca baute den Vorsprung auf die Abstiegsplätze derweil auf acht Punkte aus. Elf Spiele stehen in dieser Saison noch aus.

Am Freitag (8.3.) geht es für Real Mallorca auswärts gegen den FC Barcelona weiter. Im Hinterkopf schwebt immer das Pokalfinale am 6. April gegen Athletic Bilbao. Jetzt, wo die Hausaufgaben in der Liga bald gemacht sind, ist Träumen erlaubt.