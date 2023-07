Erneut hat eine Meeresschildkröte ihre Eier an einem beliebten Badestrand auf Mallorca abgelegt. Wochen, nachdem am Stadtstrand Can Pere Antoni in Palma ein Nest gefunden wurde, entdeckten Mitarbeiter des Palma Aquariums und der balearischen Artenschutzbehörde Cofib nun die 82 Eier in Cala Millor. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, hätten die Tierschützer den Fund in der Nacht auf Montag (10.7.) gemacht.

Zuvor war bereits ein Video in den sozialen Netzwerken kursiert, das eine Schildkröte zeigt, die ihre Eier am Strand ablegt. Den Tierschützern gelang es, mit der Person Kontakt aufzunehmen, die die Aufnahmen gemacht hatte. Demnach waren die Eier schon am Freitag abgelegt worden. "Da ist eine Schildkröte! " Wie Augenzeugen die Eiablage auf Mallorca erlebten Eier werden bewacht Zehn der Eier wurden in eine Brutstation gebracht, die anderen 72 Eier bleiben vor Ort, bis die Baby-Schildkröten in rund zwei Monaten schlüpfen. Wie schon im Fall von Can Pere Antoni wurde ein Zaun um das Nest gebaut, damit Badegäste die Eier nicht in Gefahr bringen: Die Stelle wird zudem bewacht. Diese Schildkröte auf Mallorca will uns etwas sagen Normalerweise brüten Meeresschildkröten im östlichen Mittelmeer und haben erst zu Beginn des 21. Jahrhunderts begonnen, im westlichen Mittelmeer zu nisten, was wahrscheinlich auf den Anstieg der Meerestemperatur zurückzuführen ist. Bei den Eiern in Can Pere Antoni handelt es sich um das erste Mal, dass die Eiablage auf Mallorca dokumentiert wurde. Für Anfang August wird damit gerechnet, dass die kleinen Schildkröten schlüpfen. So verhalten Sie sich richtig, wenn Sie eine Schildkröte am Strand sehen Sollten Sie eine Meeresschildkröte am Strand finden, sollten Sie unbedingt die Notrufnummer 112 wählen. Von dort werden alle weiteren Aktivitäten koordiniert. Außerdem sollten Sie sich nicht nähern, keine Fotos machen, möglichst unbemerkt bleiben und Haustiere zurückhalten. Finden Sie hingegen die Spur einer Schildkröte, sollten Sie nicht auf den Sand treten und die Umgebung beobachten, bis die Experten eintreffen. Das mittlerweile abgeschaffte balearische Umweltministerium hatte vor wenigen Wochen ein deutschsprachiges Video veröffentlicht, in dem der richtige Umgang mit den Tieren erklärt wird: Dieses Video erklärt auf Deutsch, wie Sie auf Mallorca Schildkröten retten können