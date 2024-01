Die Kleinstadt Banyalbufar an der traumhaften Westküste Mallorcas bietet in der kommenden Woche ein abwechslungsreiches Wetterbild. Mit einem milden Klima und wechselhaften Himmel können sich Einheimische und Besucher auf angenehme Tage freuen.

Wetterlage bis zur Wochenmitte

Die Woche beginnt am Mittwoch, den 31. Januar 2024, mit leicht bewölktem Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 14°C, während sanfte Winde mit einer Geschwindigkeit von nur 2 km/h für kaum spürbare Brisen sorgen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 69% unter einem Druck von 1035 hPa. Die Sonne grüßt uns um 6:59 Uhr und verabschiedet sich um 17:07 Uhr.

Der nächste Tag, Donnerstag, der 1. Februar 2024, präsentiert sich mit einem heiteren, klaren Himmel und Temperaturen, die sich auf 15°C belaufen. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 62% können Sie die frische Luft genießen, und der Wind nimmt leicht zu auf 3 km/h. Sonnenauf- und -untergang sind nur unwesentlich unterschiedlich zum Vortag.

Angenehmes Wochenende in Aussicht

Banyalbufar erwartet ein weiterer Tag mit angenehmen 16°C am Freitag, den 2. Februar 2024. Über den Himmel ziehen dichte Wolkenfelder, die von einem 5 km/h Wind begleitet werden. Die Feuchtigkeit bleibt stabil bei 65%, und der atmosphärische Druck fällt leicht auf 1032 hPa.

Ein strahlend blauer Himmel zeichnet das Wetter am Samstag, den 3. Februar, und am Sonntag, den 4. Februar 2024, aus. An beiden Tagen werden 14°C und 15°C erreicht, während die Luftfeuchtigkeit auf 76% und 74% klettert. Die leichten Winde halten sich konstant bei etwa 3 km/h.

Blick auf die neue Woche

Montag und Dienstag, der 5. und 6. Februar, bleiben weiterhin trocken mit klarem Himmel und Temperaturen von 16°C bzw. dem Wochenmaximalwert von 17°C. Die Luftfeuchtigkeit nimmt ab, und beim Wind gibt es kaum eine Veränderung.

Zum Ende der Vorhersageperiode am Mittwoch, den 7. Februar 2024, hält sich das Wetter mit dichten Wolken und 16°C weiterhin freundlich, trotz einem sinkenden Luftdruck von 1023 hPa.

Banyalbufar-Wetter: Eine Zusammenfassung

Zusammengefasst erwartet Banyalbufar in den nächsten sieben Tagen warmes und größtenteils klares Wetter. Mit Tagestemperaturen zwischen 14°C und 17°C und meist nur leichtem Wind können Aktivitäten im Freien ohne Unterbrechungen geplant werden. Denken Sie jedoch daran, passende Kleidung für die kühleren Abende bereitzuhalten. Die Sonne verwöhnt Banyalbufar täglich ein wenig länger, da die Sonnenuntergänge sich kontinuierlich nach hinten verschieben und die Tage sukzessive verlängern.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.1.2024, 02:15:54. +++