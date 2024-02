Die malerische Gemeinde Santa Maria del Camí, gelegen im Herzen Mallorcas, erwartet eine abwechslungsreiche Wetterlage in der kommenden Woche. Ein Blick in die Zukunft verspricht sonnige Tage mit klarem Himmel sowie vereinzelte Phasen von bedecktem Wetter und leichten Niederschlägen.

Wetterprognose für Santa Maria del Camí (03.02.2024 - 10.02.2024)Das Wetter in Santa Maria del Camí präsentiert sich von seiner vielfältigen Seite. Die kommenden Tage sind überwiegend sonnig geprägt, mit Temperaturen, die für die Jahreszeit angenehm milde Verhältnisse schaffen.

Milde Temperaturen und klarer Himmel dominieren

Am Samstag, den 3. Februar, begrüßt uns ein heiterer Tag mit einem klaren Himmel und 16 °C. Die sanfte Brise von nur 2 km/h trägt zu einem angenehmen Klima bei, während die Luftfeuchtigkeit bei 56% liegt.

Der Sonntag setzt diese positive Trendfortsetzung fort, mit einem weiterhin unbewölkten Himmel und einer leichten Erwärmung auf 18 °C. Sogar der Wind bleibt mit 3 km/h zurückhaltend und lässt die Palmenblätter sanft wehen.

Mit Beginn der neuen Woche, am Montag, wird es noch ein wenig wärmer. Das Thermometer klettert auf 19 °C, ideal für ausgedehnte Spaziergänge oder eine Entdeckungstour durch die charmanten Gassen von Santa Maria del Camí.

Wetterwechsel in Sicht - von Sonne zu Wolken

Der Dienstag bringt eine leichte Wetteränderung mit sich. Es ziehen overcast clouds auf, doch das Thermometer hält sich beständig bei 18 °C. Die Windgeschwindigkeiten nehmen leicht zu auf 4 km/h, was eine frische Brise verspricht.

Ein sonniger Mittwoch wartet auf die Einwohner und Besucher Santa Maria del Camís, mit einem erneuten strahlenden clear sky und angenehmen 18 °C. Die geringe Luftfeuchtigkeit von 45% deutet auf einen perfekten Tag hin, um die wunderschöne Umgebung zu genießen.

Die Wochenmitte - Wolkenbildung und Erholung von der Sonne

Die zweite Hälfte der Woche zeigt sich ein wenig launischer. Am Donnerstag bedecken broken clouds den Himmel und sorgen für eine leicht gedämpfte Stimmung bei 17 °C. Der Wind zieht an auf 6 km/h, was das Gefühl von Frische unterstreicht.

Bis zum Freitag verdichten sich die Wolken weiter, und wir erleben light rain bei ebenfalls 16 °C. Die erhöhte Luftfeuchtigkeit von 55% lässt die Erde duften und spendet der Natur dringend benötigte Feuchtigkeit.

Ausklang der Woche - Kühler und regnerisch

Der Samstag beschert uns weiterhin leichten Regen, wobei die Temperaturen auf kühlere 12 °C fallen. Ein frischer Wind mit 8 km/h weht durch die Straßen und läutet das Wochenende ein.

Wettervorhersage im Stundentakt sowie weitere Informationen rund um das Klima in Santa Maria del Camí finden Sie regelmäßig aktualisiert auf unserer Website.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.2.2024, 03:02:43. +++