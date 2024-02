Das reizvolle Städtchen Petra auf Mallorca erfreut sich an einer positiven Wetterprognose für die kommende Woche. Es erwartet die Anwohner und Besucher eine Zeit voller Sonnenschein und klarer Himmel, die sich perfekt für diverse Outdoor-Aktivitäten anbietet.

Beginnend mit dem 4. Februar 2024, können Sie den klaren blauen Himmel genießen, der von Sonnenaufgang um 4:27 Uhr bis Sonnenuntergang um 15:16 Uhr anhält. Trotz eines frischen Starts in den Tag mit Temperaturen von 7°C, erwartet Sie tagsüber angenehmes Wetter, bei einer fast nicht zu bemerkenden Windgeschwindigkeit von 4 km/h.

Am folgenden Tag, den 5. Februar, deuten ein paar Wolken auf einen leichten Wechsel hin, doch das Quecksilber bleibt mit 6°C recht stabil. Auch der Wind hält sich mit 5 km/h weiterhin zurück, was die geringfügige Abkühlung kaum spürbar macht.

Der 6. Februar bringt mit 8°C eine leichte Temperaturerhöhung und eine verstreute Bewölkung. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 72%, was die Abendstunden leicht frisch werden lässt, obwohl der Tag mit einem Sonnenaufgang um 4:26 Uhr und einem Sonnenuntergang um 15:18 Uhr wieder längere Lichtphasen mit sich bringt.

Den Höhepunkt der Woche erleben wir in Petra mit Beginn des 7. Februars, da eine 11°C Marke erreicht wird und der Himmel sich komplett aufklart. Die Luftfeuchtigkeit fällt auf 41% während der Winde sich bis auf eine sanfte Brise von 2 km/h beruhigt.

Freundliches Wetter setzt sich fort: Der Wettertrend geht weiter aufwärts

Es geht weiter bergauf mit den Temperaturen, so dass am 8. und 9. Februar die Quecksilbersäule auf 14°C kriecht, bevor sich am 10. Februar das Wetter etwas abkühlt und auf 10°C herabsinkt. Der klarere Himmel bleibt dennoch erhalten und wird am 11. Februar von einer leichten Brise bei 9°C komplettiert.

Wochenendwetteraussichten: Ideal für Aktivitäten unter freiem Himmel

An diesem Wochenende in Petra sind die Bedingungen optimal für Aktivitäten im Freien, denn der klare Himmel bietet viel Sonnenlicht von Sonnenaufgang um 4:24 Uhr am Samstag bis zum Sonnenuntergang um 15:20 Uhr, und Sonnenaufgang um 4:23 Uhr am Sonntag bis zum Sonnenuntergang um 15:21 Uhr. Die überwiegend stabilen Bedingungen laden dazu ein, die herrliche mallorquinische Landschaft und das kulturelle Angebot Petras zu erkunden.

Nicht nur die Einheimischen, sondern auch Urlauber können in diesen Tagen eine vielzahl von Freiluftaktivitäten planen oder einfach nur in der Frühjahrssonne Mallorcas entspannen. Die aktuelle Wettervorhersage für Petra verspricht Ihren Aufenthalt mit milden Temperaturen und überwiegend klarem Himmel zu einer angenehmen Erfahrung zu machen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.2.2024, 02:52:04. +++