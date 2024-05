7-Tage Wettertrend für Campos: Sonnige Aussichten mit gelegentlichen Regenschauern (23.5.2024)

Die Sonne strahlt über Campos – Ihre Wettervorschau für die kommende Woche

Ein Blick auf den Himmel über CamposCampos verrät, dass die nächste Woche von überwiegend heiteren Tagen geprägt sein wird. Die Insel Mallorca erfreut sich somit einmal mehr an einem mediterranen Klima, das sowohl Einwohner als auch Urlauber zu begeistern weiß.

Wetter in Campos: Überwiegend heiter mit leichter Abkühlung zum Wochenende

Der kommende Mittwoch (22.5.2024) begrüßt uns mit überwiegend bedecktem Himmel, doch die Temperaturen bleiben mit 24°C angenehm warm. Der Wind hält sich mit lediglich 2 km/h zurück, und die Luftfeuchtigkeit ist mit 73% leicht erhöht. Bei solch stabilen Bedingungen lässt es sich hervorragend durch die Gassen Campos schlendern.

Donnerstag (23.5.2024) und Freitag (24.5.2024) locken mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die auf sommerliche 28°C beziehungsweise 29°C klettern. Das sommerliche Wetter und die sanften Brisen von 4 bis 5 km/h versprechen perfekte Bedingungen für alle Strandliebhaber und Freizeitkapitäne.

Das Wochenende läutet der Samstag (25.5.2024) mit einer kleinen Wolkendecke und warmen 30°C ein. Gerade recht, um die vielfältigen Outdoor-Aktivitäten zu genießen, die Mallorca zu bieten hat.

Am Sonntag (26.5.2024) zeigt das Thermometer immer noch angenehme 29°C, allerdings könnten leichte Regenschauer für eine erfrischende Abkühlung sorgen und der perfekte Anlass für einen Besuch der zahlreichen kulturellen Einrichtungen sein.

Der Start in die neue Woche bleibt mit 29°C und leichten Regenschauern wechselhaft (27.5.2024). Doch schon am Dienstag (28.5.2024) erwärmt sich die Luft auf sommerliche 31°C, bevor sich am darauf folgenden Mittwoch (29.5.2024) eine deutliche Abkühlung auf 22°C einstellt. An diesem Tag wird es zudem etwas windiger (8 km/h) und regnerischer, was für eine willkommene Erfrischung sorgt.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang markieren die malerischen Tage in Campos stets aufs Neue. Während der Sonnenaufgang sich in dieser Woche stabil um 9:13 Uhr zeigt, werden die Tage mit dem Sonnenuntergang gegen 20:10 Uhr sanft in die mediterranen Nächte übergehen.

Die Wetterprognosen für Campos sind also durchweg positiv, unterbrochen durch gelegentliche Regengüsse, welche die vielseitige Flora und Fauna Mallorcas nähren.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.5.2024, 01:31:31. +++