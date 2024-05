Wetter in Búger: Sonnige Aussichten und steigende Temperaturen (23.5.2024)

Wettervorhersage für Búger: 23.05.24 bis 30.05.24

Von leicht bewölkten Himmeln zu klarem Sonnenschein erwartet die Bewohner und Besucher von Búger eine Woche voll angenehmer Wetterbedingungen. Mit Temperaturen, die stetig ansteigen, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die Schönheit der Insel zu genießen.

Wetterübersicht für die nächsten Tage in Búger

Zu Beginn der Woche, am 23. Mai, werden bedeckte Wolken den Himmel über Búger beherrschen, mit einer angenehmen Höchsttemperatur von 24 °C. Eine leichte Brise mit 6 km/h wird für eine frische Luftzirkulation sorgen. Der Tag beginnt um 4:26 Uhr mit dem Sonnenaufgang und endet mit einem späten Sonnenuntergang um 19:3 Uhr.

Am darauf folgenden Tag, dem 24. Mai, erleben wir einen klaren Himmel über Búger, was längere Sonnenstunden verspricht. Auch hier liegt die Temperatur wieder bei angenehmen 24 °C. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht an auf 51%, was das Wettergefühl etwas schwüler wirken lassen könnte.

Die Spitze der Woche: Heitere Tage voraus

Vom 25. Mai bis zum 30. Mai präsentiert sich das Wetter in Búger überwiegend heiter mit aufgelockerten Wolken und vereinzelten, vereinzelt auftretenden Wolkenfetzen. Die Temperaturen klettern dabei stetig höher, von 26 °C am 25. Mai bis zu 32 °C am Ende des Zeitraums. Besonders erwähnenswert ist der geringe Luftfeuchtigkeitsgehalt, der in dieser Zeit zwischen 24% und 27% liegt und somit für ein besonders angenehmes Klima sorgt.

Das konstant sonnige Wetter mit wenigen Wolken ist ideal, um die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten Mallorcas auszuschöpfen. Ob Wandern, Radfahren oder einfach nur das Flanieren durch die Straßen von Búger – die Wetterbedingungen stellen sicher, dass Sie das angenehme Klima der Insel vollends genießen können.

Wetterprognose für Búger: Ein Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wetteraussichten für Búger in der kommenden Woche äußerst günstig sind. Mit überwiegend klarem Himmel und steigenden Temperaturen steht einer Reihe von Outdoor-Aktivitäten nichts im Wege. Packen Sie also Ihre Sommergarderobe und vergessen Sie nicht, ausreichend Sonnenschutz zu nutzen, da die UV-Strahlung mit dem klaren Himmel zunimmt.

Unsere Wetterempfehlung: Nutzen Sie die längsten Tage des Jahres zum Erkunden der charmanten Gemeinde Búger und verwöhnen Sie sich mit dem hervorragenden Wetter Mallorcas.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.5.2024, 01:27:48. +++