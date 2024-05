Wettervorhersage Binissalem (23.5.2024 bis 30.5.2024): Sonne und Sommerwärme dominieren in der letzten Maiwoche (23.5.2024)

Ausblick auf das Wetter in Binissalem für die Woche vom 23. Mai bis 30. Mai 2024

Die kommende Woche in Binissalem wird geprägt von angenehm warmen Temperaturen und überwiegend heiterem Himmel. Mit Temperaturen, die stetig über die 25°C-Marke klettern, steht uns eine heißere Woche bevor, wie es für den späten Mai auf Mallorca typisch ist.

Wetter am Mittwoch, den 23. Mai 2024

Temperatur: Erwartet werden angenehme 26°C bei bedecktem Himmel, was den Tag ideal für Aktivitäten im Freien macht.

Wetter am Donnerstag, den 24. Mai 2024

Mit einem klaren Himmel und der gleichen Höchsttemperatur von 26°C, bietet der Donnerstag perfekte Voraussetzungen für einen Tag am Strand oder eine Erkundungstour durch Binissalem.

Wetter am Freitag, den 25. Mai 2024

Die Temperaturen bleiben konstant bei 26°C, jedoch können vereinzelte Wolken am Himmel zu beobachten sein.

Das Wochenende: Wettertrend für Samstag und Sonntag

Bei Höchstwerten von 28°C am Samstag und einer geringfügigen Erhöhung auf bis zu 31°C am Sonntag, können Sie sich auf ein wunderbares Wochenende mit viel Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen freuen.

Wetteraussichten für die kommende Woche

Die neue Woche startet ebenfalls vielversprechend: Mit Temperaturen, die sich von 32°C am Montag bis zu 34°C am Mittwoch bewegen, festigt sich der Sommer in Binissalem.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.5.2024, 01:26:52. +++