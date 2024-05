Wetterprognose für Inca: Sonne und leichte Wolken dominieren das Bild (24.5.2024)

Aktuelle Wetteraussichten für Inca

Die Stadt Inca auf Mallorca erwartet in der kommenden Woche eine Vielfalt an Wetterbedingungen. Von gebrochenen Wolkenfeldern über leichten Regen bis hin zu klarem Himmel gibt es viel Abwechslung für alle Wetterfühlsamen. Wir bemerken einen allgemeinen Trend zu steigenden Temperaturen, die im Laufe der Woche durchaus sommerliches Flair versprechen.

Das Wetter in Inca im Detail

Beginnend am 24. Mai 2024 sehen wir Temperaturen um die 26°C bei vereinzelten Wolken am Himmel und leichten Winden um die 4 km/h. Mit einer relativen Feuchtigkeit von 37% und einem Luftdruck von 1016 hPa starten wir mild in die Woche.

Am 25. Mai steigen die Temperaturen leicht auf 27°C an und der Himmel zeigt sich mit nur wenigen Wolken über Inca. Geringere Winde von 3 km/h begleiten den Tag, der sich hervorragend für Outdoor-Aktivitäten eignet.

Der 26. Mai bietet mit 29°C und wenigen Wolken ein ähnlich angenehmes Szenario. Ein leicht zunehmender Wind von 5 km/h sowie ein Rückgang der Luftfeuchtigkeit auf 32% deuten auf einen idealen Tag zum Erkunden der Insel hin.

Am 27. Mai erwartet uns mit 31°C der Höhepunkt der Woche hinsichtlich der Temperaturen, jedoch mit leichtem Regen, der die Luft etwas abkühlen könnte. Der Wind bewegt sich weiterhin bei 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 18%.

Zum Ende der Woche hin kühlt sich die Atmosphäre etwas ab; am 28. Mai können wir einen klaren Himmel bei 25°C und Windgeschwindigkeiten von bis zu 6 km/h genießen.

Der 29. Mai bringt uns zurück zu gebrochenen Wolken, doch mit angenehmen 28°C. Der Wind bleibt schwach bei 2 km/h.

Die letzte Maiwoche in Inca schließt ab mit 30°C und vereinzelten Wolken am 30. Mai sowie einem Temperaturhochpunkt von 34°C unter einem klaren Himmel am 31. Mai.

Tipps für das späte Frühlingswetter

Die gemischten Wetterbedingungen in Inca bieten ideale Voraussetzungen für die verschiedensten Aktivitäten. Ob Kulturliebhaber oder Naturfreund – nutzen Sie die sonnigen Tage für ausgedehnte Entdeckungstouren und die milderen Momente für entspannende Pausen in den zahlreichen Cafés und Restaurants Incas.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.5.2024, 01:37:11. +++