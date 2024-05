Aktuelle Wettervorschau für Son Servera: Frühlingshafte Aussichten mit milden Temperaturen (25.5.2024)

7-Tage-Wetterausblick für Son Servera: Sonne, Wolken und leichte Regenschauer erwartet

Während sich die Bewohner und Besucher von Son Servera auf Mallorca auf die kommenden Mai-Tage einstellen, zeigt der Wetterbericht eine Mischung aus sonnigen Abschnitten, leichten Regenschauern und frühlingshaften Temperaturen auf. Mit einem Blick auf den Himmel und einer milden Brise, die durch die Stadt weht, präsentiert sich die Natur von ihrer angenehmsten Seite.

Angenehmes Wetter lädt zu Aktivitäten im Freien ein

Starten wir in das Wetter von Son ServeraSon Servera am 25. Mai 2024. Ein Tag mit vereinzelten Wolken am Himmel und einer Höchsttemperatur von 20°C, begleitet von einem sanften Wind von 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 70%, während der Luftdruck bei 1018 hPa steht. Der Tag beginnt mit dem Sonnenaufgang um 4:24 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 19:02 Uhr.

Für all jene, die sich nach purer Sonne sehnen, bietet der 26. Mai 2024 klaren Himmel und Temperaturen um 22°C, bei einer Luftfeuchtigkeit von 65%. Der Luftdruck bleibt stabil bei 1019 hPa. Eine leichte Brise weht weiterhin mit 6 km/h.

Der 27. Mai 2024 führt uns mit leichtem Regen und einer Temperatur von 21°C in den Tag. Der Wind verstärkt sich leicht auf 8 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 71%. Ein perfekter Tag, um Mallorcas Natur mit einem Regenschirm zu entdecken.

Wetter im weiteren Wochenverlauf

Das Wetter bleibt mit 21°C und aufgelockerten Wolken am 28. Mai 2024 konstant. Der Wind nimmt etwas zu und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 9 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 57% zurückgeht.

Die folgenden Tage, 29. und 30. Mai 2024, präsentieren sich mit teils bewölktem Himmel und Höchsttemperaturen von 22°C und 23°C. Der Wind bleibt moderat, und die Luftfeuchtigkeit hält sich im angenehmen Bereich.

Der 31. Mai 2024 bringt etwas kühlere Temperaturen von 19°C und gebrochene Wolken. Der Wind frischt auf und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 10 km/h. Der Monat endet mit einem Sonnenuntergang um 19:07 Uhr, einem Zeichen für lange und gemütliche Abendstunden.

Für den Anfang Juni, speziell den 1. Juni 2024, prognostiziert der Wetterbericht leichten Regen bei wiederum 19°C, mit einem Wind, der nun Geschwindigkeiten von bis zu 11 km/h erreichen kann.

Optimale Voraussetzungen für einen angenehmen Aufenthalt

Die Wetterbedingungen in Son Servera bieten die optimalen Voraussetzungen für einen angenehmen Aufenthalt, sei es für Urlauber, die die Insel Mallorca besuchen, oder Einheimische, die im Freien Zeit verbringen möchten. Insgesamt zeichnet sich das Wetter durch milde Temperaturen und eine gute Mischung aus Sonne und leichtem Regen aus, was zu verschiedenen Aktivitäten im Freien einlädt. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, die Insel in dieser wunderschönen Jahreszeit zu erleben!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.5.2024, 01:27:36. +++